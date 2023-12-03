元智大學跨足社會關懷與國際服務　榮獲品德教育特色學校

▲元智大學獲品德教育特色學校，由學務長劉俞志出席代表領獎。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學長期致力於品德教育，以「身體力行之體驗式教育」從上至下全體師生實踐品德教育，並鼓勵同學們走出校園，用行動回饋社會及國際。校長廖慶榮表示，元智大學的品德教育從「心」出發，以「關懷」與「感恩」為核心價值，「創新」與「永續」為目標，培育學生成為有責、有愛、有關懷的有品青年，於1日獲教育部品德教育特色學校表揚。

▲元智大學號召大學生為民眾洗車，為「憨樂生活村」公益募款。（圖／元智大學提供）

元智大學劉俞志學務長表示，為形塑學生感恩心、關懷心、創新力、永續力，元智將品德教育納入學校中長程校務發展計畫，開設多元創新活動，如「將馨比心，用愛傳情－母親節感恩活動」、「秋節有心，月圓送愛－中秋關懷活動」、「用愛洗車，公益募款活動」、「寒士送暖」、「好話不孤獨，用愛傳千里」、「在你眼裡，我看見愛」、「原你一個夢－看見台灣多元文化之美」、「聖誕點燈，社區關懷」等，結合服務學習活動，透過多元創新活動，讓品德教育落實體現於學生生活教育。

▲元智志工致贈中秋節月餅，表達關懷之情。（圖／元智大學提供）



此外，元智大學長期深耕服務鄰里社區，鼓勵青年學子走出校園主動、關懷生活周遭弱勢與高齡獨居長者，結合春節、母親節、端午節及中秋節等重要節日，辦理各類感恩關懷活動，推動年輕世代關懷弱勢族群，透過持續不間斷的公益行動關懷社會，用熱情溫暖社會每個角落。

▲大溪家庭出隊服務-塗抹止滑劑。（圖／元智大學提供）

劉俞志指出，在疫情解封後，主動籌組國際志工團隊，遠赴泰國到泰北大同中學進行資訊、科學、音樂與文化教育服務，對象從幼兒園到高三學生，超過300位孤軍後裔，期許將服務能量跨國界分享給更多需要的人，讓愛遠傳於國際。

元智大學因應教育部品德教育促進方案及政策的推動理念，鼓勵元智全體教職員生參與「優化有責有愛之活躍校園」之校園文化形塑，將品德教育由學校教育擴展到社會、愛心跨越到國際，讓社會朝向美好良善發展，更實踐大學的社會責任。

元智大學近期獲獎連連，喜訊不斷！繼經濟部節能標竿教育業組唯一「金獎」殊榮後，再獲國家永續發展獎肯定， 12/1又獲教育部品德教育特色學校表揚，彰顯其執行成果卓越。