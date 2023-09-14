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元智大學社團博覽會　社團迎新搶人大作戰

▲元智大學社團博覽會

▲登山社同學將全套登山設備在現場展出。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為迎接大一新鮮人的到來，元智大學於13、 14日舉辦社團博覽會，近60個社團擺設攤位，向新鮮人招手，還有充滿活力的社團同學帶來精采表演，提供元智新生了解大學社團的機會。元智大學學務長劉俞志表示，參加社團不僅可以培養學生的人際溝通、創意思考及問題解決能力，也是未來職場看重的軟實力。

▲元智大學社團博覽會

▲愛家服務隊現場讓同學體驗漆油漆活動。（圖／元智提供）

元智大學學務處課外活動組於9月份，在校園舉辦社團迎新招募活動，由多個跨性質社團共同攜手主辦。活動包含社團嘉年華以及萬國博覽會，結合五個大型活動，打造出9月滿滿社團月氛圍，讓新生感受元智社團人的活力與熱情，五場活動吸引超過2000人次參加。

▲元智大學社團博覽會

▲新世紀領袖團社長林芝伃同學賣力的跟學弟妹介紹國際志工服務方案。

社團博覽會中，熱音社、流行音樂錄音社、管樂社及鋼琴社等，將樂器搬到現場，進行小型成果發表，也讓有興趣的新生體驗各種樂器；以服務弱勢家庭與獨居老人，協助其修繕整理居家環境的愛家服務隊，更直接將油漆與刷子擺在現場，供同學體驗刷漆的專業及樂趣；MV流行音樂舞蹈社更在現場大秀韓舞，希望用最美麗的笑容來融化學弟妹的心。還有柔道社同學現場提供新生體驗柔道浮腰招式、登山社同學則將全套登山設備在現場展出，場面熱鬧。

▲元智大學社團博覽會

▲熱音社在現場開唱，猶如小型演唱會。（圖／元智提供）

就讀資管系2年級，也是新世紀領袖培育計畫團社長的林芝伃同學表示，新世紀領袖培育團主要進行國際志工及國內偏鄉服務為主，非常需要大量新血加入。今年招募新社員，好比科技業搶人一般，不但要讓新生認識社團、認同社團，更要讓他們覺得這個社團是一個值得投入的「幸福」社團。

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