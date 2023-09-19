元智首創淨零碳排學士後專班　輔導考證照「就業起薪5萬↑」

▲元智大學首創淨零碳排學士後專班，輔導學生考證照，預估就業起薪5萬以上。（圖／元智大學提供）

記者許敏溶／台北報導

因應政府2050淨零排放政策，元智大學首創「淨零碳排與永續發展學士後專班」，該專班一年上課、半年實習，並輔導學生考取永續管理師、碳管理師等證照，畢業後起薪至少五萬，提供在職人員申請，但理工領域學生除外，提供人文社會領域學生轉換跑道的新選擇。

隨著政府提出2050淨零排放，如何加速淨零減排與節能減碳，成為各大企業都要面臨挑戰，也造就「永續管理師」、「碳審計師」等職缺熱潮。加上桃園地區有18個工業區，其中有287家企業被認定為碳排放主要貢獻者，年度碳排放量超過2.5萬公噸，顯示碳排放問題的嚴重性與迫切性，元智大學今宣布創立「淨零碳排與永續發展學士後專班」。

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元智大學淨零碳排與永續發展學士後專班執行長尤淨纓指出，這個專班包括5個學院，強調跨學科整合，目標是引導「非工程領域」學生參與永續發展工作，也就是理工領域的學生不可報名，僅限於人文社會領域的在職人士報名，再由學校進行審查。

尤淨纓進一步表示，該專班最終目標是建立緊密的學術界與產業界合作關係，以應對氣候變遷帶來的挑戰，所以有一半以上是來自業界的業師，且採取一對一的導師，輔導學生考取證照，預估可考取4張證照，總價值超過10萬元。希望透過專班的學術研究和實務培訓，培養具備跨領域知識的專業人才，能夠為企業提供專業建議和支援。

元智大學表示，淨零碳排與永續發展學士後專班將從10月16日到11月16日開放報名，預計招收50名學生，第1年上課、半年間時間實習，可協助學生免費考取相關證照，畢業後授與元智大學工學院學位。