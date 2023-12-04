南韓只花2年「擺脫行人地獄」！全因1政策　台灣人羨慕：佩服

▲南韓全境實施5030政策，有效大幅降低交通事故。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

去（2022）年台灣有394位行人因為交通事故死亡、1萬6000餘人受傷，平均每日有近47位行人在道路上非死即傷。險象環生的交通狀況，更被美國媒體《CNN》形容為「行人地獄」。然而，曾經深陷「行人地獄」困境的南韓，卻因為透過「安全速度5030政策」的嚴格執行，短短2年內就讓交通事故死亡率降低一半以上，擺脫行人地獄惡名。

根據首爾市官方網站表明，「安全速度5030」自2021年4月17日起，在南韓全國全面實施。政策主要內容為將市區內幹線道路時速下調至最高50公里、巷弄道路時速下調至最高30公里，目標是透過「安全速度5030」政策，喚起民眾對安全駕駛文化的共鳴，並提升行人的安全水準。

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YouTube頻道「公共電視-獨立特派員」日前以「國交通政策大變革，大幅減少交通事故｜韓國告別行人地獄 台灣呢」專題報導。影片中指出，南韓2021年4月17日正式實施「安全速度5030」政策，在其嚴格執行之下，如今市區內處處是行人優先區及兒童保護區。數據顯示，2010年至2021年，南韓的交通事故死亡率顯著降低，從11.1人降低至5.26人，而台灣則仍維持在12.67人。

▲南韓5030政策取得顯著成效，擺脫行人地獄惡名。（圖／路透）

影片進一步指出，南韓在道路設計上，同樣下足了功夫。狹窄的車道、巷口設置減速丘、行人優先道路的設計、斑馬線外推，都有助於提高行人的安全性。另外，道路上也新增了許多測速照相機，超過速限10公里就會拍照執法，1張罰單的罰金為4萬韓幣（約台幣1000元），若超過20公里、30公里則要繳納更多罰金。甚至有駕駛短短一天內就被開了5次罰單。

影片曝光後，引發許多台灣網友共鳴，「再給台灣十年也做不出一個交通以人為本的示範城市」、「5030策略值得台灣效法！車道瘦身很重要，台灣的行人都被擠到馬路上了」、「這輩子要看到台灣交通整體趕上國際水準可以說是緣木求魚，若經濟能力允許，直接移民也許還比較快」、「一直強調速限真很表面，台灣車道寬成那樣，一昧地降低速限效力極低，把路寬縮減並增設人行道才是治本」、「不止政府要改，民眾意識也得完全改變。現今的事故死亡與大眾的放任脫離不了關係」。

立法院今年4月通過《道路交通管理處罰條例》34條修正案，於6月30日正式上路。修法重點包括提高未讓行人罰則，罰鍰上限由新台幣3600元提高至6000元；致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣（銷）駕駛執照處罰。其他新制還包括修正違規記點制度、增加民眾檢舉交通違規項目、提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則等。

▲行人零死亡推動聯盟五大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）

另外，行人零死亡推動聯盟今年8月20日也在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，並提出五大訴求：第一，健全人行制度，讓人人有路走。第二，改革駕訓考驗制度，培訓以安全為最高原則、遵守交通規則、謹守道路行人優先權之合規駕駛。

五大訴求不僅著重在人行道設置且優化保護行人，還要從駕訓考照等制度提升用路人駕駛準則，另外政府主責單位也要針對交通取締、法制改革進一步建置，達到台灣零死亡的願景，期盼「不要再殺行人」，讓台灣終結行人地獄，落實人本交通。