台灣Panasonic、崑大辦理第8屆綠色生活創意大賽　奪百萬獎金

▲由台灣Panasonic集團辦理、崑山科技大學執行的第8屆「綠色生活創意設計大賽」崑大榮獲3銀5佳作，更蟬聯「年度最佳學校獎」，表現亮眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台灣Panasonic集團辦理、崑山科技大學執行的第8屆「綠色生活創意設計大賽」1日頒獎，本屆共有263隊報名，30所公私立大專院校、19所高中職學校逾千名學子參賽，更有來自日本、越南、印尼、泰國等國家學生共同爭奪高達百萬的總獎金，相當激烈，崑大榮獲3銀5佳作，更蟬聯「年度最佳學校獎」，表現亮眼！

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第8屆競賽活動共分為「綠色永續創意商品設計組-大專校院組和高中職校組」、「2030年居住空間設計組」和「智慧綠能微電影設計組」等三大組別，鼓勵參賽隊伍藉由Panasonic相關綠色題材元素，著重於未來居住環境的設計，參賽者需要思考未來社會和環境的變化，提出符合綠色永續發展概念的居住空間解決方案，以達到節能減碳、資源循環等目標，以期塑造未來智慧居家創新的想像。延續前七屆綠色生活創意設計大賽的精神，讓創造美好生活的核心精神從校園、城市開始深耕，激發學生們對「淨零碳排與智慧低碳生活」創意的新火花。

親自主持決賽的台灣松下電器黃政成總經理表示：「一直以來我們致力於實踐『貫徹為產業人的本份，圖謀社會生活的改善與提高，以期貢獻世界文化生活的進展。』對於電器用品的設計，在碳排議題上做了很多降低資源消耗的努力，也持續將能源、產業、民生等用品以2050年淨零轉型列為公司的首要目標。台灣Panasonic集團為善盡企業社會責任，自2015年起辦理綠色生活創意設計競賽，至今邁入第8屆，期能提供學子們激發創意和實踐的機會，強化與大學合作並培育人才。」

經過激烈角逐，在「綠色永續創意商品設計組」，由台北教育大學作品「PCare」榮獲大專校院組金獎；東石高級中學作品「攜帶式空氣淨化器」獲得高中職組金獎；在「2030年居住空間設計組」，台灣科技大學作品「PET FRESH寵物清淨桌」拿下金獎；在「智慧綠能微電影設計組」金獎從缺，而崑大則以「吾家」勇奪銀獎，另該校在「綠色永續創意商品設計組」及「2030年居住空間設計組」分別以作品「太陽能AI智慧監控柱」及「雨後春筍」再獲銀獎。本屆「特殊榮譽獎項」，崑山科大以3銀、5佳作總計八座獎項獲得最高積分，蟬聯「年度最佳學校獎」；各類得獎作品之指導老師最高總積分則由明志科技大學李鍇朮老師獲得「最佳指導老師獎」。

繼2022年起該競賽由崑山科大承辦造成廣大迴響後，今年再次攜手辦理，除了邀請產學研專家學者擔任評審外，學生們報名參賽情形也逐年踴躍，可見我國學生對於綠色生活議題的關注。崑大李天祥校長表示，期冀透過競賽活動的創意切磋，激發更多關於綠色產品設計與應用的理念，引領台灣持續發展與進步，為全球永續發展目標做出積極貢獻。藉由競賽集結學生的巧思與創意，開創智慧節能科技產品之多元創作風格與元素，激發師生的創作，落實永續環保暨淨零碳排智慧綠能生活與創意整合之效果，永續發展理念的商品設計，將綠色概念融入日常生活中的產品創新，共同引領台灣永續。

本屆評審委員計有台灣Panasonic集團前總經理、現任崑山科技大學林淵傳講座教授、中華醫事科技大學孫逸民校長、醒吾科技大學陳義文校長、國立中興大學環工系盧明俊特聘教授、雲林科技大學視覺傳達設計系黃雅玲主任、台灣松下電器股份有限公司何國維處長、陳逸民處長、黃英烈處長、江威龍處長；中華民國中等學校校長協會前理事長陳藝昕 校長、國立台南第一高級中學廖財固校長、國立台南家齊高級中等學校陳韻如校長、國立新化高級工業職業學校林聰明校長、國立玉井高級工商職業學校徐震魁校長、國立曾文高級農工職業學校謝旻淵校長、國立澎湖科技大學黃有評校長、逢甲大學建築專業學院林葳副教授、亞洲大學室內設計系施勝誠主任、中華民國室內設計公會全聯會第九屆理事長暨輝軒室內裝修國際興業有限公司設計總監陳俊明、Bito甲蟲創意創辦人暨2017 年「台北世大運神片導演」劉耕名總導演、日禾影像工作室李哲光導演。