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《鬼滅》歌姬milet私訪台10次「大讚台灣1優點」：好想住在這

▲▼milet來台開唱。（圖／翻攝自IG／milet_music）

▲milet來台開唱。（圖／翻攝自IG／milet_music）

記者施怡妏／綜合報導

日本創作歌手「milet」以獨特嗓音吸引大批粉絲，近期演唱《鬼滅之刃：刀匠村篇》的片頭、片尾曲，更引發許多網友關注，上月29、30日一連兩天在Zepp New Taipei開唱，受訪時透露，台灣很溫暖，不像日本乾燥，很想住在台灣，網友一看笑喊「夏天過後就搬家了」。

有網友在PTT發文，milet日前來台接受採訪，分享平常保養喉嚨的方法，除了吃喉糖之外，在家會使用加濕器，而且每年都會換新款，搭飛機時也會配戴有保濕成份的口罩，對於台灣的溫度跟環境超滿意，「很溫暖，一點都不會太乾燥，好想住在這」。

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對此，網友們表示，能接受夏天的悶熱黏膩，才是真的厲害，「不乾燥這點是真的」、「謝謝妳喜歡台灣，但是夏天的時候妳就不會這麼說了」、「先住看看4~10月再說」、「歌手好像都喜歡潮濕的天氣，因為乾燥對喉嚨很傷」、「夏天應該就跑了」、「潮濕到發霉很崩潰欸」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲milet想住在台灣。（圖／翻攝自PTT）

事實上，milet非常愛來台灣旅遊，這次演唱會已經是她第10次來台，「我很喜歡台灣南部，像是大自然，台灣人與自然相處的方式我很喜歡，沒有太多人為的控制，不管是植物還是在這裡生活的人們都很自由，每個人都很放鬆、隨時帶著笑容，對我自己或是創作上都有影響」。

聊起台灣旅遊景點，milet特別提到，對九份臭豆腐味道印象深刻，驚呼「沒想到味道那麼重，印象都被味道蓋過了！」下次要帶朋友去的話，會好好考慮；最愛的景點則是六福村，「那裡有日本沒有的時代感，遊樂設施也很刺激，之後想要再去」，其中大怒神更是搭了好多次，非常過癮。

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