彰化激戰！藍綠不分區提名人韓國瑜、郭昱晴拚人氣

▲韓國瑜今天晚上將到彰化助選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

演出校園劇「麻辣鮮師」走紅的女星「萬老師」郭昱晴列綠營不分區立委第12順位，昨天她曬出與自家愛貓合照，自曝臉書粉專已突破14萬人按讚，開心的喊可以「吸貓助眠」，今天下午她將到彰化第二選區與立委黃秀芳及陳秀寶合體，推廣貓狗系列募款小物；而藍營立委參選人楊曜聰，則有韓國瑜站台力挺，雙方隔空較勁。

▲立委黃秀芳推「挺美德・Q版貓狗胸章」。（圖／黃秀芳競辦提供）

黃秀芳推「挺美德・Q版貓狗胸章」，28日在賴清德總統候選人全國競選總部「賴桑小舖」上架，銷售一空後，又趕製1千枚「貓狗胸章」應急，並推出限量款「貓狗抱枕」募款小物組合，今天下午3點郭昱晴將到彰化推廣貓狗系列募款小物，預料將會催出另一波高潮。

▲藝人郭昱晴預告今天下午將到彰化助選。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

藍營第2選區立委參選人楊曜聰是政壇素人，牙醫師博士，出馬參選後積極跑攤爭取曝光度，並在各社區村里舉辦政見說明會尋求鄉親支持，今( 4日)晚在彰化市東區玉皇宮舉辦問政說明會，列國民黨不分區立委第一、前高雄市長韓國瑜晚間6點半將現身助講，時間約30分鐘。

▲韓國瑜將於12月10日到彰化助選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外彰化立委第4選區鄭俊雄、第一選區阮厚爵，預計將於10日下午，分別在員林市成立總統、立委聯合競選總部成立、福興鎮後援會舉辦成立大會，藍營多位大咖都將齊聚員林及福興，而韓國瑜也將接力上台助講，力挺侯康配，將提名的4席立委全都送進國會問政。