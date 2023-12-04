邱顯智質疑論文「一魚兩吃」　林志潔駁：我是原始作者，學生也是

▲邱顯智質疑林志潔昔日論文「一魚兩吃」。（圖／邱顯智辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市立委選戰交鋒，時代力量參選人邱顯智今（4）舉行記者會，質疑民進黨參選人林志潔教授升等論文竟大幅複製貼上指導學生碩士論文，疑「一魚兩吃」或「一稿兩用」，相似度高達51%，嚴重違反學術倫理，教育部必須介入調查。林志潔回應，她是該篇論文唯一、原始作者，學生的論文也是原始作者，且因當時該文章投稿期刊仍在審查中，所以在文章中說明，有參考老師的見解，彼此都有提到對方的貢獻。

邱顯智今天上午與律師曾威凱一同舉行記者會，邱顯智質疑，林志潔於2013年11月出版的期刊論文，也是申請教授升等時送審的參考著作「內線交易『實際知悉』要件之舉證與心證門檻——從綠點案談起」，與同年9月出版之共同指導的張姓學生碩士論文「內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析——以賽局論為中心」有許多內容高度雷同，經辦公室用比對軟體初步分析，兩篇相似度竟高達51％。

邱顯智指出，這只存在4種可能：第一，兩篇雷同的文字都由學生撰寫、但同時也被老師拿去投稿；第二，兩篇雷同的文字都由老師撰寫，學生用老師寫的內容當碩士論文，經老師審查通過給予學位；第三，學生先撰寫完成，林志潔老師抄學生寫的內容去投稿期刊；第四，老師先撰寫完成，學生的碩士論文抄老師寫的內容，經老師審查通過給予學位。

邱顯智表示，無論是4種的哪一種，都已經嚴重違反學術倫理，甚至教授升等資格，教育部必須介入調查，接下來他會把相關資料交給教育部，交由教育部去調查清楚實際的狀況，也呼籲當事人配合調查，此外，應該用民進黨主席賴清德所承諾的，對黨內參選人最高的學倫標準來處理本案。

對此，林志潔舉行記者會回應，對於邱顯智拿出10年前、涉及學生的論文作不實爆料，而不是把心思花在政策討論，覺得非常遺憾。她說，2013年這名學生擔任自己國科會研究計劃案的研究助理，當時她已撰寫論文並投稿期刊，這位同學因為做了研究助理，因此他也以類似題目寫出碩士論文，當時口試是在暑假，自己已投稿正在審查中，她也在投稿中感謝這位同學所做的貢獻，同學也在碩士論文中提到，文章有多處觀點是採用、參考自己投稿的論文。

林志潔表示，邱顯智質疑缺乏引註部分，其實自己在文章中不就寫了嗎？因為文章在出版中（指期刊尚未出版），根本不知道還要改哪些部分，所以當時當然沒有辦法引註，只能概括說明「有參考老師的東西」。她強調，不好意思，如果真正寫過論文的人會理解這個狀況，對於該烏龍爆料牽扯已經畢業10年、優秀的學生感到遺憾。