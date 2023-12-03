陳超明競選總部成立　強調清白從政絕無貪污

▲尋求4連霸的陳超明，3日上午在竹南成立競選總部，國民黨主朱立倫，苗栗縣長鍾東錦等多名藍營政要到場推薦。（圖／陳超明競選總部提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第一選區現任立法委員陳超明今(3日)舉行競選總部成立大會，主辦單位宣稱現場湧入超過萬名鄉親力挺，現場凍蒜、加油聲不斷。國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、前縣長劉政鴻、立法委員徐志榮、都大力推薦陳超明，懇請鄉親支持他連任。

陳超明今天上午在竹南照南國中預定地舉辦競選總部成立大會，並由國民黨朱立倫主席、競選總部幹部陪同進場，現場凍蒜聲、加油聲不斷，新竹縣長楊文科、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安也透過影片向鄉親懇託支持陳超明連任。

陳超明2012年開始已連任3屆立委，因被控在SOGO經營權爭奪案中收受不法賄款，2022年7月法院一審宣判陳超明有期徒刑7年8個月，陳則稱是政治獻金、否認收賄，全案目前還在二審審理中。

陳超明從2020年8月羈押期間開始，被國民黨停權迄今，這次以無黨籍參選尋求4連霸，國民黨禮讓他競選連任，在本選區並未提名。朱立倫說，與陳超明相識許久，深知陳為苗栗的付出，爭取竹南科學園區的設置，就是讓苗栗發展的關鍵，陳超明繼續連任肯定能讓苗栗再次發展。

過程中，陳超明二哥陳健三為陳披掛彩帶，並向鄉親保證，陳超明絕對清白從政，家族內早有協定，不收紅包、不包工程，如果陳超明真有貪污情事，必定斷絕兄弟關係。

陳超明也向現場支持者懇託，過去爭取超過454億元建設經費，政績肯定讓鄉親有感，未來也會與縣政府緊密合作，與鄉親共同打造苗栗願景，同時，也強調絕無貪污，接下來會持續證明自己的清白。