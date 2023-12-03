　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

▲雲林立委候選人劉建國成立西螺競選總部，蘇貞昌到場力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林立委候選人劉建國成立西螺競選總部，蘇貞昌到場力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林立委候選人劉建國在西螺鎮舉行「賴清德劉建國西螺聯合競選總部」成立大會，前行政院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁以及民進黨不分區立委洪申翰，都特地到西螺力挺劉建國，西螺鎮前後任三屆鎮長蕭澤梧、鄭玲惠以及現任鎮長廖秋萍細數劉建國政績。

前行政院長蘇貞昌表示，現在有很多的政策非常好，包括長照，包括育兒津貼，都是這幾年來完成的，不只是這樣，劉建國委員非常努力爭取校園設備設施改善，現在都是重點補助項目。蘇貞昌提到，劉建國每次見到他都不是講私事，都在講雲林的事，因此雲林鄉親要繼續選擇這個顧農民顧長輩的劉建國。

立委候選人劉建國指出，自己與賴清德一樣，都是艱苦底子，走上政治這條路，各位長輩願意一次一次用選票肯定我們，為回報家鄉的鄉親長輩們的期待跟寄望，所以一直拚，一直衝，得到好成績，爭取更多經費，來回報西螺、回報雲林鄉親長輩的期待跟寄望。

因此劉建國為雲林爭取到「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」以及「台大虎尾分院擴建計畫」，共計150億元，同時劉建國也表示，未來台大虎尾院區加上台大斗六院區，總共1500的床位，要為雲林爭取一座醫學中心，讓雲林人重症不必再遠赴其他縣市，在雲林就能享受到良好的醫療、照顧，也讓外出打拚的年輕人減免擔心與負擔。

▲雲林立委候選人劉建國成立西螺競選總部，蘇貞昌到場力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮前後任三屆鎮長蕭澤梧、鄭玲惠以及現任鎮長廖秋萍細數劉建國政績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►聞著咖啡去旅行　阿里山推9條特色深度旅遊路線

►兒子卡到陰！母「手插喉驅魔30分鐘」害命　一家和樂生活照曝

►多日不吃不喝！29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

►恐怖驅魔手法曝！父母弟弟「手伸喉嚨抓鬼」　雲林29歲男慘死

►獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

ET快訊
胰臟癌無明顯症狀！醫曝7大「異常症狀」　8大高危險群當心
郭碧婷胖一圈！　合體向太…婆媳越來越像
DJ SODA認交台灣男友！　遭「劈腿、無情對待」
雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存
他每年生日都到場　Jennie靠肩185cm男模：最幸福的一
快訊／抓到了！台南男頭部中彈亡　3嫌落網
「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

雲林「多元參與幸福領航力」　推動身心障礙者權益與職場安全

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

勞動部關懷弱勢家庭　阿春部長親訪台南「做工行善團」

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

元智大學跨足社會關懷與國際服務　榮獲品德教育特色學校

賴清德王美惠嘉義聯合競總成立　蔡英文、陳建仁到場力挺

桃園表揚衛生保健志工　敏盛綜合醫院志工團隊榮獲績優

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

雲林「多元參與幸福領航力」　推動身心障礙者權益與職場安全

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

勞動部關懷弱勢家庭　阿春部長親訪台南「做工行善團」

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

元智大學跨足社會關懷與國際服務　榮獲品德教育特色學校

賴清德王美惠嘉義聯合競總成立　蔡英文、陳建仁到場力挺

桃園表揚衛生保健志工　敏盛綜合醫院志工團隊榮獲績優

五月天陷假唱疑雲！音樂達人「鑑定演唱會音檔」震驚…官方微博淪陷

壽山母獅吞下整隻小獼猴「貼窗吃播」　遊客嚇：猴媽要救也來不及

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

港地產大亨：香港房市正在改變　想靠房地產致富變難

《沉默之丘2》重製版開發順利　Konami擇日公開新資訊

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

健保費可能2025年提早調漲！　健保署長石崇良曝「2大關鍵考量」

美國街頭散步遭槍擊！巴勒斯坦男大生「子彈卡脊椎」　被證實癱瘓

地方熱門新聞

大甲媽南巡69人食物中毒　周春米說明

南消第一大隊小小消防員體驗活動

藍營立委呂玉玲競總成立　韓國瑜現身

賴清德、王美惠嘉義聯合競總成立

2023國際藝術聖誕港　基隆光雕秀浪漫啟動

張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班台南志工

國際身心障礙者日　新北公園有愛無礙好好玩

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

林口長庚醫院早產兒回娘家　小河馬媽媽分享

「國際志工日」前夕　桃園舉辦志願服務嘉年華

桃園表揚衛生保健志工　敏盛志工榮獲績優

元智大學　榮獲品德教育特色學校

阿春部長親訪台南「做工行善團」

更多熱門

相關新聞

力爭四連霸！　江啟臣首波CF公布

力爭四連霸！　江啟臣首波CF公布

台中市第八選區立法委員江啟臣力拚四連霸，江啟臣日前公布首波競選CF，除了強調交通建設對豐原山城的重要性，也逐一闡述這些重要建設的爭取過程，並強調要透過交通路網的串聯，縫合大台中之間的距離。

台中藍白合　盧秀燕挺蔡璧如：3大理由支持

台中藍白合　盧秀燕挺蔡璧如：3大理由支持

李柏毅辦國四論壇　李眉蓁酸「暗黑四騎士」

李柏毅辦國四論壇　李眉蓁酸「暗黑四騎士」

張善政輔選李眉蓁　轟綠營護林智堅帶風向

張善政輔選李眉蓁　轟綠營護林智堅帶風向

賴清德、王美惠嘉義聯合競總成立

賴清德、王美惠嘉義聯合競總成立

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024雲林縣立委劉建國蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面