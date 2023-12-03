劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

▲雲林立委候選人劉建國成立西螺競選總部，蘇貞昌到場力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林立委候選人劉建國在西螺鎮舉行「賴清德劉建國西螺聯合競選總部」成立大會，前行政院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁以及民進黨不分區立委洪申翰，都特地到西螺力挺劉建國，西螺鎮前後任三屆鎮長蕭澤梧、鄭玲惠以及現任鎮長廖秋萍細數劉建國政績。

前行政院長蘇貞昌表示，現在有很多的政策非常好，包括長照，包括育兒津貼，都是這幾年來完成的，不只是這樣，劉建國委員非常努力爭取校園設備設施改善，現在都是重點補助項目。蘇貞昌提到，劉建國每次見到他都不是講私事，都在講雲林的事，因此雲林鄉親要繼續選擇這個顧農民顧長輩的劉建國。

立委候選人劉建國指出，自己與賴清德一樣，都是艱苦底子，走上政治這條路，各位長輩願意一次一次用選票肯定我們，為回報家鄉的鄉親長輩們的期待跟寄望，所以一直拚，一直衝，得到好成績，爭取更多經費，來回報西螺、回報雲林鄉親長輩的期待跟寄望。

因此劉建國為雲林爭取到「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」以及「台大虎尾分院擴建計畫」，共計150億元，同時劉建國也表示，未來台大虎尾院區加上台大斗六院區，總共1500的床位，要為雲林爭取一座醫學中心，讓雲林人重症不必再遠赴其他縣市，在雲林就能享受到良好的醫療、照顧，也讓外出打拚的年輕人減免擔心與負擔。

▲西螺鎮前後任三屆鎮長蕭澤梧、鄭玲惠以及現任鎮長廖秋萍細數劉建國政績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）