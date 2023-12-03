　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

▲▼2024徐欣瑩。（圖／徐欣瑩競辦提供）

▲徐欣瑩湖口造勢，提出交通、教育、長照等政策。（圖／徐欣瑩競辦提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣第一選區立法委員候選人徐欣瑩今(3)日在湖口鄉造勢，主辦方喊出六千多支持者參與，藍營明星戰將全員到場展現團結氣勢，包括國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、前新竹縣長范振宗、立法委員林為洲等人站台支持，徐欣瑩提出交通、經濟、教育等重大政策，獲得支持者熱烈支持。

徐欣瑩在台上向大家深深一鞠躬，以表達對眾人熱情支持的感激之情。徐欣瑩一一細數她的政見，包括交通建設、前瞻教育及照顧士農工商，例如新竹縣新設高中、增班增校；托嬰托育福利，勞保基金永續發展，企業減稅、員工加薪，鼓勵年輕的創業的青創基地、青創基金；新住民職訓、職業婦女有彈性工時、老農照顧，以及農產品行銷至六都平台等等。

▲▼2024徐欣瑩。（圖／徐欣瑩競辦提供）

▲▼藍營明星戰將包括國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、前新竹縣長范振宗、立法委員林為洲等人站台支持。

▲▼2024徐欣瑩。（圖／徐欣瑩競辦提供）

「我有經驗，我要快速為湖口鄉爭取建設！」徐欣瑩深知，湖口鄉親期盼擁有優質生活，食衣住行等各方面建設，她將全力推動升級，特別是交通，湖口鄉快速發展，交通的建設要走第一，楊頭高架道路目前通過了，未來她會到中央打拼加速完成。

徐欣瑩也提及中山高在上下班時段常常壅塞，疏通塞車問題迫在眉睫，還有其他重要的交通建設，這些都需要龐大經費，光靠縣政府及鄉公所的預算，不足以支應交通建設需求，因此她除了致力解決問題，也將全力爭取中央預算。

「立委可以爭取經費，也可以立好法，為民眾爭取最大權益！」徐也提到，早期沒有長照法，她過去擔任立委時積極投入立法推動；未來再度進入立法院，她要讓長照法再升級，建立「長健法」，讓大家長壽又健康，建立完整照顧體系，如何預防失智失能等，讓大家年紀越大越健康，活得更有尊嚴。

▲▼2024徐欣瑩。（圖／徐欣瑩競辦提供）

▲徐欣瑩說自己有經驗，可以快速為湖口鄉親爭取支持。

「國家領導人也很重要，能不能真正讓我們國家好好建設，讓我們國家有公理正義，就要選對人。」過去民進黨政府想的是發國難財，未來人民要支持正直、誠信的侯友宜！明年1月13日之後，台灣要更好，我們要和平安定。徐欣瑩承諾持續努力打拚，一起守護湖口，守護新竹縣，守護台灣。

►「侯柯配」讓太多！　柯媽不捨：如果做副的不如不要選了

►遊覽車撞斷電桿害全鄉大停電　在地人驚爆「3+1」恐怖傳說

►「高虹安施政報告就是讀稿機」　黃綠黨團抗議只聽念稿不給問

►議員撞死少年20萬交保　家屬怨「到底發生什麼？」初判死因出爐

►竹市議員駕BMW與機車相撞　18歲騎士不治！死者是拳擊國手胞弟

ET快訊
快訊／金門大橋首例死亡車禍　16歲少年撞死女騎士
一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事
胰臟癌無明顯症狀！醫曝7大「異常症狀」　8大高危險群當心
郭碧婷胖一圈！　合體向太…婆媳越來越像
DJ SODA認交台灣男友！　遭「劈腿、無情對待」
雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存
他每年生日都到場　Jennie靠肩185cm男模：最幸福的一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

傳趙少康私吞3億遭王建煊斥退新黨　侯辦嚴厲譴責：勿以訛傳訛

「回復中華民國籍」也不得參選！　游淑慧揪蕭美琴國籍爭議疑點

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

力爭四連霸！江啟臣首波CF公布　推動豐原山城交通再升級

台中藍白繼續合！蔡壁如競總成立　盧秀燕站台：3大理由支持

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

傳趙少康私吞3億遭王建煊斥退新黨　侯辦嚴厲譴責：勿以訛傳訛

「回復中華民國籍」也不得參選！　游淑慧揪蕭美琴國籍爭議疑點

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

力爭四連霸！江啟臣首波CF公布　推動豐原山城交通再升級

台中藍白繼續合！蔡壁如競總成立　盧秀燕站台：3大理由支持

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

快訊／男子登屋我尾山突倒地無心跳　空勤直升機吊掛送醫

金門大橋首例死亡車禍！16歲少年開車追撞　女騎士噴飛送醫不治

五月天陷假唱疑雲！音樂達人「鑑定演唱會音檔」震驚…官方微博淪陷

壽山母獅吞下整隻小獼猴「貼窗吃播」　遊客嚇：猴媽要救也來不及

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

港地產大亨：香港房市正在改變　想靠房地產致富變難

《沉默之丘2》重製版開發順利　Konami擇日公開新資訊

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

政治熱門新聞

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

第一次車掃拜票獻給屏東徐富癸　鄭弘儀：不接受每天亂講話的人做總統

遭柯文哲諷「管不了趙少康」　侯友宜反酸：他很羨慕我有好副手

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

美學者建議賴清德放棄台獨黨綱？　葛來儀：遺憾特定人士斷章取義

同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情

賴清德錄YT幽默感噴發　她酸：論文抄、笑話也要抄！

新一代「綠營催票機器」王義川邀約爆棚　公開行程比選總統多3倍

「回復中華民國籍」也不得參選！　游淑慧揪蕭美琴國籍爭議疑點

蕭美琴坦言不想放棄駐美大使工作　「但民進黨沒執政這位置也沒了」

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

賴清德罕見變臉怒吼　女網紅求罵反嚇壞「我不想主持了！」

更多熱門

相關新聞

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌力挺

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌力挺

雲林立委候選人劉建國在西螺鎮舉行「賴清德劉建國西螺聯合競選總部」成立大會，前行政院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁以及民進黨不分區立委洪申翰，都特地到西螺力挺劉建國，西螺鎮前後任三屆鎮長蕭澤梧、鄭玲惠以及現任鎮長廖秋萍細數劉建國政績。

力爭四連霸！　江啟臣首波CF公布

力爭四連霸！　江啟臣首波CF公布

台中藍白合　盧秀燕挺蔡璧如：3大理由支持

台中藍白合　盧秀燕挺蔡璧如：3大理由支持

李柏毅辦國四論壇　李眉蓁酸「暗黑四騎士」

李柏毅辦國四論壇　李眉蓁酸「暗黑四騎士」

張善政輔選李眉蓁　轟綠營護林智堅帶風向

張善政輔選李眉蓁　轟綠營護林智堅帶風向

關鍵字：

2024立委選情2024新竹縣立委徐欣瑩

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面