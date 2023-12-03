徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

▲徐欣瑩湖口造勢，提出交通、教育、長照等政策。（圖／徐欣瑩競辦提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣第一選區立法委員候選人徐欣瑩今(3)日在湖口鄉造勢，主辦方喊出六千多支持者參與，藍營明星戰將全員到場展現團結氣勢，包括國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、前新竹縣長范振宗、立法委員林為洲等人站台支持，徐欣瑩提出交通、經濟、教育等重大政策，獲得支持者熱烈支持。

徐欣瑩在台上向大家深深一鞠躬，以表達對眾人熱情支持的感激之情。徐欣瑩一一細數她的政見，包括交通建設、前瞻教育及照顧士農工商，例如新竹縣新設高中、增班增校；托嬰托育福利，勞保基金永續發展，企業減稅、員工加薪，鼓勵年輕的創業的青創基地、青創基金；新住民職訓、職業婦女有彈性工時、老農照顧，以及農產品行銷至六都平台等等。

▲▼藍營明星戰將包括國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、前新竹縣長范振宗、立法委員林為洲等人站台支持。





「我有經驗，我要快速為湖口鄉爭取建設！」徐欣瑩深知，湖口鄉親期盼擁有優質生活，食衣住行等各方面建設，她將全力推動升級，特別是交通，湖口鄉快速發展，交通的建設要走第一，楊頭高架道路目前通過了，未來她會到中央打拼加速完成。

徐欣瑩也提及中山高在上下班時段常常壅塞，疏通塞車問題迫在眉睫，還有其他重要的交通建設，這些都需要龐大經費，光靠縣政府及鄉公所的預算，不足以支應交通建設需求，因此她除了致力解決問題，也將全力爭取中央預算。

「立委可以爭取經費，也可以立好法，為民眾爭取最大權益！」徐也提到，早期沒有長照法，她過去擔任立委時積極投入立法推動；未來再度進入立法院，她要讓長照法再升級，建立「長健法」，讓大家長壽又健康，建立完整照顧體系，如何預防失智失能等，讓大家年紀越大越健康，活得更有尊嚴。

▲徐欣瑩說自己有經驗，可以快速為湖口鄉親爭取支持。

「國家領導人也很重要，能不能真正讓我們國家好好建設，讓我們國家有公理正義，就要選對人。」過去民進黨政府想的是發國難財，未來人民要支持正直、誠信的侯友宜！明年1月13日之後，台灣要更好，我們要和平安定。徐欣瑩承諾持續努力打拚，一起守護湖口，守護新竹縣，守護台灣。