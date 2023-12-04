潘孟安遭爆住綠能廠商豪宅！侯友宜轟講清楚　趙少康酸瓜田李下

▲侯友宜召開回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

屏東縣前縣長潘孟安加入民進黨總統參選人賴清德團隊，擔任競選總幹事。國民黨立委王鴻薇今（4）日接獲爆料指出，潘孟安在北上輔選後，入住台北市萬華區的「力麒御品」，該豪宅登記在綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下，一戶要價高達5千多萬元。國民黨總統參選人侯友宜對此表示，為啥會租光電業者的房子？民進黨要說清楚；副總統參選人趙少康則說，瓜田李下就要避，難道會不知道是光電業者的？明明知道還去住，別再用機密掩護貪污。

據王鴻薇獲得情資，潘孟安北上後原本住飯店，但五、六月以來搬進力麒御品五樓；從實價登錄網站可見，房價近兩年約在五千一百萬至五千六百萬元左右。由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共五十三坪，另在地下四樓有兩個停車位，所有人為楊宗。

王鴻薇質疑，潘孟安作為賴清德的左右手，若接受財團供養，本身就已不妥，更何況潘過去在屏東縣長任內，力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺；是否有政商勾串問題應受檢驗，潘孟安也應說清楚。王鴻薇表示，賴清德身旁大將與財團關係千絲萬縷，「難道是把潘孟安當白手套嗎？」

侯友宜、趙少康今日上午召開記者會後受訪，侯友宜表示，光電業者租給民進黨重要官員，是不是只有租約問題？那都要說清楚，大家要重視這樣的問題，到底為啥會租光電業者的房子？

趙少康進一步質疑，瓜田李下就要避，都不知道是光電業者的？那就是明明知道還去住，民進黨老是用機密去掩護貪汙，卻不說其中污糟的事情一大堆，高端也是，幾百億的市值，最後檢調只抓了一個賺一萬多的人。