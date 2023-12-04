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大陸 大陸焦點 特派現場

新人遭離譜婚閙！婚車輪子被上幾十把鎖…親友討「1條菸開2把鎖」

▲▼江蘇南通一婚車被掛數十把鎖。（圖／翻攝自極目新聞）

▲江蘇南通一婚車被掛數十把鎖。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南通啟東一網友2日發布影片稱，當地一新郎上門接親時，婚車頭車車輪被掛上了幾十把鎖，要求新人家屬拿菸開鎖，「一條菸開兩把鎖。」3日上午，啟東市呂四港鎮鎮政府回應稱，當時只是親友圖熱鬧，沒有要菸，很快就把鎖解開了。當地婚禮從業人員表示，這是當地多年的舊俗。

據《極目新聞》報導，網友發布的影片中，一輛保時捷婚車輪胎上掛滿了鎖，每條輪胎上至少掛了5把，一旁不少人圍觀。該網友還在留言區回覆稱，「一條菸開兩把鎖。」據了解，影片拍攝於江蘇南通啟東呂四港鎮。

3日上午，呂四港鎮當地的婚禮公司負責人稱，當地確實存在看到別人家娶親或出嫁時，鎖車要菸或索要紅包的習俗，鎖車的大部分是親戚朋友，少有陌生人會來鎖車。

「多年前是大家的條件都很差，趁喜事掛鎖討點彩頭」，當地婚禮從業者表示，現在大部分結婚掛鎖的都是圖中熱鬧好玩，不會是真的要菸，象徵性地給個幾包菸就可以。

多名從業者稱，攔車掛鎖要菸是當地以前的陋習，大多數人並不認同，參與的婚禮中偶爾會有，但不多見。

呂四港鎮鎮政府工作人員回應稱，他們2日當天已經到現場調查了此事。事發該鎮西寧村，男女雙方都是呂四港本地人，因為女方家長期在河南南陽做生意，當天女兒出嫁時，請了很多外地朋友來老家做客。當時朋友聽說當地有掛鎖的習俗，為了製造氣氛買了些鎖掛上去。因為當地有接早親的習慣，後面也沒有要菸，鬧一鬧就把鎖解開了。工作人員稱，這是先前的習俗，後續政府也會加強引導。

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