保時捷Macan S停路中間...駕駛睡翻叫不醒　離譜酒測值曝光

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局大直派出所警員，在11月底接獲線報，1台新車價要3百多萬保時捷休旅車停在樂群一路、堤頂大道口，造成交通阻塞無法通行，警方到場後發現車上駕駛竟然睡著，立刻將人叫醒，男子才拉下車窗，車內就飄散出濃厚酒味，警員立刻要求男子酒測，沒想到酒測值達0.85。

警方調查，30歲的邱姓男子，在11月28日當天上午11時許，開著新車入手價3百萬起跳的保時捷「Macan S」中型休旅車，但是車子卻停在北市中山區樂群一路、堤頂大道口不動，造成現場交通堵塞，警方立刻趕往現場。

▲3百萬保時捷休旅車停路中間，駕駛在車上睡著，警方酒測後發現數值達0.85。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後敲窗叫醒邱姓男子，邱姓男子打開車窗立刻飄散出濃厚酒味，警方立刻要求邱下車接受盤查，先將保時捷休旅車移置到路邊停放避免影響交通，也對邱姓男子實施酒測，酒測值竟然高達0.85，訊後依照公共危險罪嫌送辦。

邱姓男子坦承，在當天凌晨3時許，於北市中山區林森北路、市民大道口的酒吧，與高中同學相約飲酒，席間喝了啤酒、調酒等酒精類飲品，過程約1個小時，結束後到中山北路、農安街休息，直到上午10時許才開車返家，沒想到停等紅綠燈時不勝酒力睡著。

▲邱姓駕駛與高中同學喝酒，自稱休息6小時後開車返家，但酒測值0.85，依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱姓男子所駕駛的保時捷「Macan S」中型休旅車，新車價起跳371萬元，擁有2894cc的排氣量，極速可達259公里，具備雙渦輪增壓V型6缸的引擎動力，0至1百加速只要4.8秒，邱姓男子的保時捷是2016年左右的款式，目前中古二手車價仍有150萬左右的價值。