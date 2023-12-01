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社會 社會焦點 保障人權

保時捷擊落街道猴影片曝！高職男無照闖紅燈　斷腿還要賠百萬

記者吳奕靖／高雄報導

1日8點左右，前鎮分局獲報光華二路與一心一路口發生交通事故，一起保時捷撞機車的車禍意外，騎乘機車的騎士被送往醫院，不過事後被查出不但是搶快闖紅燈，還有「無照駕駛」，除了要負擔相關罰款之外，保險無理賠，若是保時捷車主將車送進原廠維修，費用將將落在50萬到100萬之間。

▲陳姓學生被保時捷擊落時，整個人騰空飛起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓學生被保時捷擊落時，整個人騰空飛起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過警方調閱監視器後確認，17歲的陳姓少年騎機車，沿前鎮區光華三路南往北直行至光華、一心路口時，疑搶快闖紅燈，與沿光華二路北往南行駛，在路口停等欲左轉一心一路、由59歲蔣男駕駛之銀色保時捷休旅車右前車頭發生碰撞。休旅車駕駛蔣男因氣囊爆開致手部受傷自行就醫，陳姓騎士瞬間噴飛造成右腳開放性骨折、手部挫傷，意識清醒無生命危險。

▲陳姓學生被保時捷擊落時，整個人騰空飛起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓學生被保時捷擊落時，整個人騰空飛起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一台保時捷撞上了機車，騎士送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一台保時捷撞上了機車，騎士送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，經查本件交通事故雙方駕駛均無酒駕情事，初步調查為陳姓騎士闖紅燈導致肇事，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰，同時也發現陳姓機車騎士是無照駕駛，過往沒有肇事紀錄，不過無照駕駛部分依同法第21條，處6000元以上24,000元以下罰鍰，詳細肇事責任由交通大隊進行後續分析研判。

而初步了解，這名保時捷車主已經將受損車輛拖進保養廠，若是原廠維修，因為安全氣囊有彈出，因此儀表板、方向盤等都要維修，再加上外觀的車體、保桿等，維修費粗估在50萬到100萬之間，同時若是引擎有受損，費用還會再增加。陳姓學生因為無照駕駛，保險不理賠，等同於維修費用都得要自行買單賠償給保時捷車主。

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