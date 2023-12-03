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菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地

▲▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

▲希納特萬一度斷電，居民緊急遷往高地避難。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓民答那峨島2日深夜發生規模7.6強震，南蘇瑞高省希納特萬（Hinatuan）一度斷電，居民緊急遷往高處避難。此外，菲南發布海嘯警報，日本沿岸也發布海嘯注意報，雖然目前已經全面解除，但東京以南290公里的伊豆群島八丈島，竟也觀測到40公分海嘯。

根據美國地質調查局（USGS）數據，這次強震震央位於南蘇瑞高省（Surigao Del Sur）希納特萬東北方約21公里處，震源深度32公里，屬於淺層地震，在接下來數小時內還發生多次餘震，最大規模達6.4。

▲▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

▲▼菲律賓規模7.6強震。（圖／路透）

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）預期，主震不會造成顯著破壞，但可能發生多次餘震，海嘯可能在午夜前襲擊，並且持續數小時，呼籲南蘇瑞高省與東大堡省（Davao Oriental）居民立刻疏散，或者進一步移往內陸。根據紀錄，南蘇瑞高省莫斯島（Mawes Island）一度出現64公分海嘯，但「與這次地震有關的海嘯，現在基本上已經通過菲律賓。」

最接近震央的希納特萬住著4.4萬人口，根據地方政府發布照片，大批居民及車輛排隊移往地勢較高的地方，一間大型避難所裡已經收容數十人。警察局長根塔蘭（Raymark Gentallan）表示，地震發生後一度停電，但災害應對小組尚未監測到任何傷亡或損失，「我們正在疏散沿海區域的居民。」

▲▼菲律賓地震發生後，人們聚集在避難中心。（圖／路透）

▲▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

TBS等日媒報導，日本氣象廳發布海嘯注意報，範圍是從千葉縣到沖繩縣的太平洋沿岸，但在今日上午9時（台灣時間上午8時）已經全面解除。

在此期間，日本一共22個觀測點觀測到海嘯，包括千葉縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、和歌山縣、德島縣、高知縣、鹿兒島縣、伊豆群島及小笠原群島，其中又以八丈島的40公分浪高最大，部分沿海地區民眾撤離避難，幸好未接獲致災情報。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）起初預測，菲律賓部分海岸可能出現比平時滿潮還要高上3公尺的浪潮，隨後又指出沒有海嘯風險，「根據所有可使用的數據…來自地震的海嘯威脅現在已經消退。」

►►►菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震
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