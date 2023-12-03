快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

▲蕭美琴近日啟動全台輔選行程。（圖／張美慧辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題成焦點，民進黨發言人林楚茵今（3）表示，蕭美琴父親具中華民國國籍，因此，她依法擁有中華民國籍，且身分證是依據《戶籍法》取得不是《國籍法》，國民黨質疑內容不僅凸顯無知，更歧視海外僑胞，國民黨這種低劣手段只會讓選民更唾棄。

國民黨台北市議員游淑慧質疑，根據《總統副總統選舉罷免法》規定，若曾喪失或放棄中華民國國籍，都不符參選資格，過去蕭美琴曾說過一段話，證明蕭當時應該只有美國國籍，沒有中華民國國籍，「內政部、中選會敢查嗎？」

對此，林楚茵今天表示，國民黨惡意扭曲蕭美琴曾經放棄國籍，這是帶風向的「選舉操作」，可惡又可恥，不只是凸顯國民黨的無知，更是對海外僑胞的歧視。

林楚茵解釋，根據《國籍法》第二條規定，出生時父或母為中華民國國民，自然就具有中華民國國籍，蕭美琴父親具中華民國國籍，因此，她依法擁有中華民國籍；其次，身分證是依據《戶籍法》取得不是《國籍法》，國民黨說沒有身分證等同沒有國籍，這是沒有常識又不懂法律，更是選舉操作的惡意造謠。

林楚茵表示，國民黨不抹黑就不會選，蕭美琴從未放棄中華民國籍，沒有回復國籍的問題，這也是海外僑胞常遇到的狀況，因為長年旅居國外，沒有定居台灣所以沒有戶籍，也就無法取得身分證，但始終是「中華民國國民」，擁有中華民國國籍。

林楚茵補充，日前她曾協助韓國華僑與內政部、外交部、僑委會召開協調會，就是討論海外僑胞取得身分證的事宜，這群僑胞都是擁有國籍的中華民國國民，沒有國籍問題，「最可笑的是，國民黨邏輯死亡，要求一個沒放棄過國籍的人拿出證據？沒有放棄過，是要拿什麼證明？」

林楚茵批評，國民黨選舉只會造謠抹黑，惡意用片段資訊捕風捉影、烏龍爆料，欺騙台灣選民又歧視海外僑胞，這種低劣手段只會讓選民更唾棄，國民黨出來道歉。