柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

▲張斯綱競選總部成立大會，連勝文受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前自爆有人開價2億美元要他當副手，更公開點名余姓商人、季將軍、魏先生，風波燒不斷。國民黨副主席連勝文今（3）日上午出席國民黨總統參選人侯友宜、立委參選人張斯綱聯合總部成立大會，反問2億美金要怎麼搬送？這是一個很荒謬的問題，金融業在世界各國都受到高度監管，也有反洗錢的措施，要匯2億美金給政治人物，實務上是不可能的事情，「講這種話的人就是信口開河。」

連勝文批，會相信這種話的人是欠缺常識，到最後就變成一場令人遺憾、歎氣的荒謬鬧劇，在一場總統選舉中這種鬧劇盡量避免，浪費大家時間。

至於柯文哲找民眾黨不分區立委吳欣盈擔任副手，卻因國籍問題、嗆記者話題不斷，是否也像鬧劇一場？連勝文說，自己跟吳沒有什麼瓜葛，吳擔任公職的時間非常短，大概只有一年，所以他無法評論吳欣盈的任何事。

另外，柯文哲個性從過去到現在，語不驚人死不休個性都沒有改變，講話應該要負責任？連勝文表示，要擔任國家領導人，要思考講出的話對國家造成的影響，現在不是在脫口秀、演黑色喜劇，講的每一句話都可能會影響到年輕人、國家的未來，以及國際上中國及美日、盟邦對台灣的看法，這點非常重要，也許大家可以思考一下。