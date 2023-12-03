藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

▲民進黨副總統參選人蕭美琴與立委參選人許淑華。（圖／翻攝自許淑華臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨副總統參選人蕭美琴在網路上被傳出具有雙重國籍，事實查核中心已證實為錯誤訊息，但國民黨議員接連指出，蕭美琴的國籍爭議不只放棄美國籍，還有是否「回復中華民國籍」的問題。對此，民進黨台北市議員許淑華3日就在臉書解釋，「蕭美琴從未放棄中華民國籍，何來需要回復？」，身分證是依據戶籍法申請制，跟國籍法無涉。

針對蕭美琴2002年才申請中華民國身分證，放棄美國籍一事引發討論，許淑華表示，蕭美琴因父親蕭清芬是台灣人的關係，自然就擁有中華民國國籍，蕭美琴從未放棄國籍，就沒有「回復」及「歸化」國籍的問題。

許淑華指出，依據國籍法第2條規定，父與母任一方具有中華民國國籍，自然就具有中華民國國籍，而蕭美琴的父親蕭清芬具中華民國國籍，蕭美琴當然擁有中華民國籍；再者，所謂的「回復國籍」，是要先放棄才有所謂的回復，依國籍法第11條規定「喪失國籍」者，始得依國籍法第15條規定申請回復國籍。

「美琴大使從未放棄中華民國籍，何來需要回復？」，許淑華也提到，身分證是依據戶籍法申請制，跟國籍法無涉。

許淑華最後大批，藍營民代跟名嘴不查清楚狀況不斷的造謠，最後只輪得風向都帶不好的罵名，「有損你們百年大黨的威名啦。」