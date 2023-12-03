「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選打得火熱，民眾黨副總統參選人吳欣盈近日陷入雙重國籍爭議，網路上就出現民進黨副總統參選人蕭美琴也具有雙重國籍的聲音，不過，事實查核中心2日已證實為錯誤訊息。但國民黨台北市議員王欣儀在臉書提出疑問，蕭美琴到2002年才申請中華民國身分證，但期間就讀過台灣學校才去美國，照理應該「曾有」中華民國國籍，而根據《總統副總統選舉罷免法》規定，「回復國籍」ㄧ樣不得參選。

王欣儀指出，台灣屬於血統主義，雖然蕭美琴出生在日本，媽媽是美國人，但生父是台灣人，所以她是可以有中華民國國籍的；2000年她當總統府顧問的時候，應該是當時沒有去辦中華民國籍，所以她說無法放棄美國籍；到了2002年，為了擔任立委，才願意放棄美國籍，辦了中華民國身分證。

但王欣儀提到，根據維基百科的資料顯示，蕭美琴在台灣就讀過台灣省立台南師範專科學校附屬小學、台南市立後甲國民中學、台灣省立台南女子高級中學，之後才去美國，如果屬實，之前她就讀這些台灣學校時，照理應該「曾有」中華民國國籍才對，除非她是以「外僑」身分就讀？

王欣儀強調，根據《總統副總統選舉罷免法》的法律規定，「回復國籍」ㄧ樣不得參選副總統，但民進黨至今，只澄清蕭美琴已在2002年放棄美國籍，卻完全沒有對「回復國籍」的問題釋疑。她質疑，要想參選副總統的人，對這樣最根本的法律問題，拿出證據，說清楚講明白，很難嗎？

此外，王欣儀批評，維基百科上寫著，蕭美琴的中華民國籍是從1971年「至今」，明顯是不符事實的詐騙。她喊話，要參選副總統這麼攸關國家重大的職務，民進黨從上到下都瞎眼、睡死了嗎？是不懂更正，還是故意為之？請別再閃躲，儘速給國人一個交代。

針對蕭美琴雙重國籍爭議，民進黨發言人林楚茵今日表示，蕭美琴父親具中華民國國籍，因此，她依法擁有中華民國籍，且身分證是依據《戶籍法》取得不是《國籍法》，國民黨質疑內容不僅凸顯無知，更歧視海外僑胞，這種低劣手段只會讓選民更唾棄。