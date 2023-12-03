「回復中華民國籍」也不得參選！　游淑慧揪蕭美琴國籍爭議疑點

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈近日陷入雙重國籍爭議，網路上也傳出民進黨副總統參選人蕭美琴也具有雙重國籍，事實查核中心則已證實為錯誤訊息。但國民黨台北市議員游淑慧3日就在臉書質疑，蕭美琴確實已經放棄美國國籍，但她的中華民國國籍，「有無中斷並回復過？」，因為根據法條規定，候選人不止要證明登記當下沒有雙重國籍，還要證明從沒有失去中華民國國籍，曾經喪失或放棄中華民國國籍，都不行。

游淑慧表示，中華民國正副總統的參選資格，是比一般公職的參選資格更嚴格，候選人不止要證明登記當下沒有雙重國籍，還要證明從沒有失去中華民國國籍，「曾經喪失或放棄中華民國國籍，都不行的。」而蕭美琴確實已經放棄美國國籍，「但她的中華民國國籍，有無中斷並回復過？」

游淑慧指出，蕭美琴2000年的說法確實引起疑慮，當時蕭美琴曾自曝，經過多次詢問各國代表處，她放棄美國籍，只有華僑護照，就無法取得包括日本、泰國、美國、及許多歐洲申根國家的簽證，美國在台協會官員也明白告知，放棄美國籍，她又沒有台灣身份證字號以及永久居留權的護照，只是一份旅行證件，美國法律會把她當「無國籍人」，這樣的身分，可能連在台灣居留都會有問題，因此讓她無法放棄美國籍。

對此，游淑慧質疑，「當時蕭美琴的中華民國籍哪裡去了？」，蕭美琴這段話，是否自曝，當時她只有美國國籍，沒有中華民國國籍？

游淑慧強調，事涉總統大選資格問題，事涉我們國家的領導人是否曾經失去中華民國國籍，也應該嚴肅查驗。

游淑慧也提供相關法條參考，《總統副總統選舉罷免法》第20條：在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲，得申請登記為總統、副總統候選人。回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人；《總統副總統選舉罷免法》第27條：具有外國國籍者不得登記為總統、副總統候選人。

針對蕭美琴雙重國籍爭議，民進黨發言人林楚茵今日表示，蕭美琴父親具中華民國國籍，因此，她依法擁有中華民國籍，且身分證是依據《戶籍法》取得不是《國籍法》，國民黨質疑內容不僅凸顯無知，更歧視海外僑胞，這種低劣手段只會讓選民更唾棄。