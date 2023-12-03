傳趙少康私吞3億遭王建煊斥退新黨　侯辦嚴厲譴責：勿以訛傳訛

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康自登場後，吸引媒體目光，民進黨攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜鎂光，近日更有網路謠言指出，趙少康「私吞1994年台北市長競選結餘款3億元」遭前監察院長王建煊「譴責後退出新黨」；國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭今（3）日澄清，該謠言明顯不符合事實，也被台灣事實查核中心認定為不實謠言，呼籲大眾不要以訛傳訛。

這篇網路謠言內容指出，「新黨前主席」王建煊因趙少康「私吞高達3億元的黨部競選結餘款」而予以強烈譴責，趙少康「憤而退黨」，謠言又稱王建煊批評趙少康是「骯髒人」；該謠言並未署名，事實查核中心指出，謠言有多處破綻，包含王建煊從未擔任新黨主席等等，該篇文章為錯誤訊息。

王敏旭指出，趙少康1994年代表新黨參選台北市長，競選經費結餘款與補助款合計約2300萬元，並非謠言所說的「3億元」，而且新黨也曾發表聲明指出，1994年選舉結餘款均歸新黨黨部運用，並沒有遭人私吞、挪用。

王敏旭表示，趙少康在台北市長選舉後重回廣播事業，並逐漸退出新黨活動，也沒有在2002年辦理新黨黨員登記，2021年趙少康也說明，他因未辦理新黨登記，已是無黨籍，不過向國民黨申請恢復國民黨籍，當時新黨也說樂見優秀人才回國民黨，沒有所謂「王建煊指責趙少康」導致退黨。

針對謠言，王敏旭表達嚴厲譴責，呼籲社會大眾、網友勿再以訛傳訛，藉謠言政治攻擊。