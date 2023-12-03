賴清德王美惠嘉義聯合競總成立　蔡英文、陳建仁到場力挺

▲立委王美惠競選總部成立大會大咖雲集 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨立委王美惠2日於嘉義市舉行「賴清德、王美惠聯合競選總部成立大會」，成立大會在金曲獎得主詹雅雯及挺台灣創作人許大俠獻唱下，熱情開場。

成立大會包含總統蔡英文、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、嘉義縣長翁章梁、立委莊瑞雄與地方等黨公職皆到場共同力挺。賴清德到場時與王美惠共同進場，接受嘉義鄉親熱烈歡迎，齊聲高喊「賴蕭配、台灣隊」、「2024、團結一致」、「挺台灣、顧嘉義」，兩人與支持者一一擊掌、握手，展現超高人氣，感受鄉親們的熱情支持，把現場擠得水洩不通。

總統候選人賴清德在成立大會中表示，王美惠做事實在，是最值得託付的立委候選人，卻被國民黨滿街掛看板批評爭取前瞻預算不力，反倒凸顯嘉義市政府爭取前瞻預算不力，對不起市民，賴清德說批評「國民黨立委參選人自己漏氣自己黨籍的市府」，國民黨這種政治操作根本是在打自己的臉。

總統蔡英文表示，政府很用心在做嘉義市的發展。比如「嘉義市鐵路高架化」，中央挹注經費將近288億，占全部經費8成5。中央全力支持這個前瞻基礎建設的工程，就是要讓嘉義市，有更好的發展。政府最大的目標，就是要讓台灣每一個縣市，都更加進步。



行政院院長陳建仁表示，嘉義市政府未提出前瞻建設計畫，然而指控王美惠倒數第一是不對的。他還提到，王美惠成功爭取了15億元用於道路改善和更新警消設施，並與蔡易餘和翁章梁合作作，積極爭取台積電進駐嘉義，各個方面都取得了顯著成果。

王美惠也在成立大會中，感謝鄉親對她的支持，四年前大家一票一票送她進立法院，相信這四年的表現，沒有讓大家失望，一天24小時，當做48小時在用。相較於對手胡亂抹黑，親鄉們都為她感到不捨，不是她不反擊，而是希望還給嘉義市一場乾淨的選戰，嘉義市是一個民主聖地，選舉應該是要提出對嘉義市的建設和遠景，最後王美惠也再次拜託大家，明年1月13日請再支持，讓她能繼續在立法院為大家服務。