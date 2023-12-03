三寶女騎士「急診室前」撞飛路人　全場罵翻：罰6000不冤

▲女騎士在急診室前撞上行人。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日台南奇美醫院急診室前發生一起車禍，有車主PO出一段行車紀錄器影片，只見當時二輪與四輪都停在斑馬線前等待行人通過，一名機車女騎士卻執意要右轉，結果撞上一位小跑步想通過的路人。影片一出，眾人不禁開罵女騎士，「看前面的騎法就知道是違規慣犯了」、「標準的完全只顧自己的類型。」

YT頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日貼出一段影片，「【車禍影片】急診就在前面，直接送你進去」，是民眾投稿的行車紀錄器畫面，影片時間是12月1日上午8點22分左右，地點則是台南奇美醫院急診室前方路口。

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機器錄下一名身穿桃紅色羽絨衣的女騎士，她從拍攝者左側超車出現後，先是違規跨越雙黃線左轉，然後螃蟹右切至右側車道，到了急診室前的路口斑馬線前，她雖一度與其他車停等，但卻直盯著右側欲前進的方向，看右邊沒行人了，沒有查看左側就要衝出去。

而在車輛皆停等時，左側一位身穿短袖深色上衣的路人見狀，一邊舉手示意致謝，一邊小跑步想加速通過，沒想到女騎士突然加速，兩人一個被撞倒、一個摔車，雙雙倒地。

影片一出，許多人忍不住抨擊女騎士太三寶，「行人被騎士們禮讓所以想快步通過斑馬線（0:13他有個敬禮道謝的手勢），但粉衣大媽到了斑馬線前還是完全只看右邊，加上前面的騎法看起來就是常常在違規」、「我剛好在路口，那位男士自己被撞翻手都破皮，仍起身問女騎士的狀況，還幫她撿好東西，女騎士還試圖推卸責任，直說他怎麼突然衝出來。」

還有網友列出女子各種違規，「跨雙黃線轉彎、螃蟹橫切、未禮讓行人」、「真的很危險，完全處在一個自我中心，切雙黃，逆向，切西瓜左轉，切過去後沒打方向燈又往右騎，然後停等斑馬線完全沒有左右看就右轉，三寶無誤」、「撞到人第一時間不是關心行人，是先把自己車扶起來，沒有保留原狀，多一條破壞現場跟肇事逃逸。」

其中，有人指出「行人都揮手致意讓行了，還有人不看路，這6000不冤枉」，據《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車未停讓行人罰鍰上限6000元、記點3點；致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣銷駕駛執照處罰。此外，汽車未停讓行人取締標準，將維持現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準，若間隔不足3公尺將可開罰6千元。