國3鬼超車畫面曝！小客車遭擊落「90度打橫」　慘被貨車狂推200米

記者陳凱力／新竹報導

國道3號新竹寶山段，今日早上發生一起誇張車禍，一輛大貨車在變換車道間不慎擦撞小客車，小客車失控打橫在大貨車車頭，沒想到大客車駕駛疑似來不及反應，竟然推著小客車不斷前行，距離至少200公尺，整個過程如電影情節般，也被民眾拍了下了。

有民眾將這段行車紀錄器上傳至「社會事新聞影音」群組。車禍發生時間就在今(7)日早上8時許，國3南下新竹系統98.1K處，影片中見到，行駛在中線的大貨車正準備變換至外側車道，此時外車道上的銀色小轎車正行駛在大貨車的尾端，大貨車駕駛沒發現一旁的平行小客車，竟直接切換車道，銀色小轎閃避不及，第一時間只能趕快加速逃離。

▲銀色小轎車原本行駛在外車道上，大貨車幾乎和他是平行狀態。



▲銀色小客車被左側超車的大貨車擦撞，失控打橫結果被一路推著向前走。（圖／翻攝《社會事新聞影音》，下同）

無奈銀色小客仍然慢了一步，車身還來不及離開大貨車的車身範圍時就被撞上，銀色小客被撞到打橫在大貨車前，就這樣一路被大貨車推著繼續向前走。整個過程令人為小車駕駛捏了一把冷汗。

小客車被大貨車一路堆向外側路肩位置才停下，所幸無人員傷亡。兩名駕駛無酒測反映，車禍也由國道警方接手處理，警方先依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款規定，舉發該大貨車「未依規定變換車道」之交通違規行為。

▲▼車禍無人傷亡，兩名駕駛也無酒測反映。 （圖／記者陳凱力翻攝）