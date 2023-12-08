追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

記者黃彥傑、莊智勝、黃宥寧／台北報導

台北市北投區上午發生嚴重車禍意外！53歲馬姓男子駕駛要價351萬起白色賓士M-Class沿文林北路南往北方向行駛，因不明原因，追撞同向3部機車後，再波及停等紅燈的機車，39歲許姓騎士送醫搶救仍宣告不治。肇事的馬姓男子案發後呆坐路邊表示「真的不知道怎麼撞的」，車禍事故驚悚畫面也曝光了。

警方表示，上午10時36分接獲報案，北投區承德路七段與文林北路口發生車禍，警方立刻派員抵達現場處理。初步調查發現，53歲馬姓男子駕駛賓士休旅車，沿文林北路南往北方向行駛，不明原因從後方撞擊沿同方向行駛3部機車後，波及前方停等紅燈的1輛機車而肇事，其中39歲許姓1名機車騎士送醫搶救宣告不治，馬男酒測值0，肇事責任有待進一步釐清。

▲馬姓男子駕駛賓士休旅車不明原因衝撞前方機車。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

從曝光的行車影像可見，賓士休旅車肇事前毫無煞車跡象，失控偏離車道衝上中央花圃，車子失控再往前衝撞停等紅燈的機車，其中1名騎士壓在車底重傷，送醫後不幸宣告死亡，遭到波及的4名騎士均為男性。

▲台北市北投區承德路文林北路口發生一起嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

馬男肇事後，坐在路邊面對車禍發生，他則緊張表示「真的不知道怎麼撞的」，警方後續將進一步製作筆錄，全案朝過失致死罪方向偵辦。