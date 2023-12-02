男子住飯店想煮熱水喝　打開熱水壺竟發現多雙襪子！

▲一名男子日前入住飯店，準備煮熱水，沒想到打開熱水壺後竟在裡面發現多雙襪子。（圖／抖音）



圖文／CTWANT

大陸河北一名男子日前在網路上抱怨，指出他到當地一家飯店住宿時，因為要吃藥，便使用房間內提供的熱水壺煮熱水。沒想到當他將熱水壺打開後，竟發現裡面有許多雙襪子，讓他感到相當噁心，直呼以後絕對不會再使用飯店的熱水壺了。

根據《星視頻》報導，大陸河北廊坊一名薛姓男子在網路上貼出一則影片抱怨，指出他在11月29日入住飯店時，因為感冒要吃藥，便用房間提供的熱水壺煮熱水喝。沒想到，當他將熱水壺打開後，竟在裡面看見多雙襪子，讓他相當傻眼。

薛男表示，後續跟飯店老闆反應後，對方表示這很可能是上一名住客留下來的。事後薛男也表示「當下看到就覺得很噁心，到現在都還有陰影」，直呼「以後住飯店都不會再用熱水壺了。」

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「很好奇那些人為何要這麼做，是變態嗎？」、「住飯店從來不會使用房間的熱水壺跟毛巾、浴巾」、「上次去飯店我準備燒水喝，後來被我老公勸退了」、「出去玩住飯店真的從不敢用房間裡面的熱水壺」、「就是有這種缺德的人」。

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