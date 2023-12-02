52歲男罹乾癬身心俱疲　擦藥後「全身包保鮮膜」才敢就寢

▲中重度乾癬患者張先生治療後已可穿短袖短褲，不必擔心旁人異樣眼光。（圖／張先生提供）



圖文／CTWANT

夏天可以穿短褲、冬天可以泡溫泉，對一般人再尋常不過，不過中重度乾癬患者卻常常苦於身上的病灶，連高溫逼近四十度的夏天都得包緊緊，52歲的張先生擔心理髮師看到頭皮病灶，所以乾脆不剪頭髮，更曾經因為「體無完膚」，全身抹藥之後得包上保鮮膜才敢上床睡覺。

據統計，台灣每1千人就有3人罹患乾癬，其中2至3成是中重度，當乾癬紅斑在全身上下蔓延，病友們不但要忍受劇烈癢感與疼痛，也常受他人異樣眼光，研究發現，9成以上中重度乾癬病人，人際關係有負面影響，不僅於此，乾癬也容易引發多種身心共病，例如心血管疾病、發炎性腸道疾病、精神壓抑等，恐讓18至49歲病患損失約6年生命。

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臺灣皮膚科醫學會理事長暨成大醫院皮膚部趙曉秋醫師表示，目前醫學會定義有效的乾癬治療是幫助病患PASI指數能改善75%，但仍有病患苦於症狀反覆搔癢，對治療失去信心，讓疾病越來越嚴重。如今隨著藥物不斷進步，加上健保給付放寬，乾癬治療品質顯著提升，例如4大類生物製劑能協助有效減緩發炎反應，因此醫學會今年提出新版治療指引，呼籲醫師協助乾癬病患改善病灶嚴控復發機率，降低疾病帶來生活困擾。

臺北榮民總醫院皮膚部張雲亭教授表示，乾癬發病族群多在18至39歲與50至69歲兩個族群，男性病友是女性1.6倍，中重度患者佔整體20至30%。輕度乾癬能夠使用局部藥物與照光治療，中重度可利用全身性治療改善症狀，先會採用口服藥物與全身性照光治療，假使效果仍難達到預期，可以嘗試使用生物製劑，例如IL-17或IL-23抑制劑，達到病灶清零目標，減少因治療成效不如預期，增加共病。

▲張先生在20多年乾癬治療中，外擦與口服用藥都長期使用，也曾接受到院照光治療，但效果都非常有限（左），直到使用到生物製劑，乾癬症狀相當迅速有效消退（右）。



臺灣皮膚科醫學會理事暨發言人．台北林口長庚醫院皮膚科黃毓惠醫師表示，許多中重度病人常因藥物效果不佳、藥物取得困難、或藥物副作用，就自行中斷治療，僅有29%病人認為病灶可以幾乎清零，甚至高達70%病患不清楚PASI數值意義。

黃毓惠醫師說明，瞭解乾癬程度可用兩種方式，體表面積（Body surface area, BSA）與乾癬面積暨嚴重度指數（Psoriasis Area and Severity Index, PASI），目前2023年醫學會提出最新乾癬治療指引，最佳治療目標建議要幾乎或完全清零（BSA<1 %或皮膚病灶改善90%以上或PASI<=1或IGA<=1）。皮膚病灶幾乎或完全清零之後，病人可以穿上短褲、短袖，也不用擔心去游泳、泡湯被別人指指點點。

張雲亭教授指出，乾癬常見症狀包含皮膚增厚、紅斑、病灶處脫屑等，臉部、耳朵後方、手肘、軀幹、膝蓋、手腳掌等部位。常見外用治療包含類固醇、維生素D類似物、A酸，口服藥物則有環孢黴素A、Methotrexat、口服A酸等，如果外用與口服用藥都無法達到預期效果，病人可以接受全身性照光治療，以及4大類9種生物製劑，包含TNF-α抑制劑、IL-23 抑制劑、IL-17 抑制劑、IL-12/23 抑制劑，阻止細胞產出細胞激素，壓制發炎反應，減少乾癬發病風險。

張雲亭教授提到，目前台灣核准4大類9種生物製劑，健保都已經給付，符合資格的初次治療病人，每6個月可以申請一次，每次療程維持2年，用藥期滿若皮膚病灶復發達到50%以上，才能夠重新申請回復使用生物製劑，藉由生物製劑治療下，乾癬症狀能夠達成幾乎清零，90至100%病灶消除，如果發現一種生物製劑無效或有副作用，可以平行轉換使用第二種生物製劑，同樣能邁向設定的治療目標。

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