基隆滷肉飯王者爭霸！謝國樑大啖庶民國飯　選出最愛雨都海派台味

▲2023基隆滷肉飯王者爭霸。基隆市長謝國樑（中）、副市長邱佩琳（右）。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為帶動觀光經濟，將舉辦「2023基隆滷肉飯王者爭霸」活動，市長謝國樑今（29日）在記者會中帶頭大啖滷肉飯，歡迎各方到基隆品嚐古早味美食，結合景點成為台灣民眾半日／一日旅遊的口袋行程，說走就走。謝國樑與副市長邱佩琳邀民眾來基隆大啖庶民國飯，感受雨都海派台味。

謝國樑表示，滷肉飯是台灣最有名的小吃，更是基隆最著名且最庶民的小吃菜單選項，市府特別攜手農糧署、基隆市米穀商業同業公會，並且與全市40家滷肉飯店家舉辦這項活動，歡迎國內外愛吃滷肉飯的民眾一起參與，畫出自己心中最愛的滷肉飯地圖。

▲謝國樑邀民眾來基隆大啖庶民國飯，感受雨都海派台味。

謝國樑說，為了這場記者會，他從前一天中午過後就沒有吃東西，為的就是可以在記者會中品嚐自己最愛的滷肉飯，他也在活動現場帶領副市長邱佩琳、發言人余治明以及市府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平大啖滷肉飯，對滷肉飯這項國民美食的熱愛表露無遺。

「基隆滷肉飯王者爭霸」即將從12月1日盛大開跑，主辦單位邀請國宴名廚「保師傅」、美食評論家「王瑞瑤」和人氣YouTuber「廚佛Fred」，擔任滷肉飯美食評鑑家，為活動增添星光，並結合推薦景點規劃美食旅遊路線，讓有興趣參與的民眾，能夠有懶人包行程規劃說走就走，同時創造基隆觀光經濟的高度。

基隆市觀銷處表示，為創造活動聲量，有效帶來觀光經濟效益，「基隆滷肉飯王者爭霸」特別推出繪製個人庶民國飯的趣味活動，歡迎民眾到遊戲網頁上，選取喜歡的醬汁、配料與肥瘦肉比例，可愛溫暖風格的插畫，和過程中激發食慾的互動方式，都讓人印象深刻，隔著螢幕彷彿聞到滷肉飯飄香，忍不住即刻出發基隆。

基隆市政府攜手活動官方網站上40家店家推出優惠合作，只要在活動期間前往名單內店家消費即可享受優惠，若現場拍照留念並分享上傳至指定社群，還可以加碼參加週週抽活動，於抽獎活動截止日前打卡最多店家者，可獲得滷肉飯王者榮耀稱號，以及活動限量製作的紀念湯匙。除了40家合作店家之外，活動期間內獲得票數最高的人氣店家，則可以獲得榮譽獎牌。

【更多活動資訊】

1、 人氣店家票選：活動期間開放民眾推薦私藏店家，於活動網站進行人氣投票活動（活動截止至2024年1月15日），總得票數前5高票店家可獲頒人氣王。2、「基隆滷肉飯王者」打卡週週抽：在活動期間，民眾於社群平台分享到訪打卡照，不僅能參加週週抽好禮，活動截止打數最多者，將獲得特製紀念品乙份，成為基隆滷肉飯王者。3、客製專屬基隆滷肉飯：活動推出趣味十足的繪製台灣庶民國飯網路小遊戲，廣邀全台民眾共襄盛舉，打造自己最愛的滷肉飯組合。

▲▼「基隆滷肉飯王者爭霸」將有40處基隆店家參與爭霸，今天記者會共7個店家展示出食指大動的滷肉飯餐點。