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深耕在職勞工管理職能　台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮，全體學員也歡唱畢業歌曲”青青校樹”及成大校歌，為這段學習旅程譜下美麗的樂章。

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，城市的競爭力來自於人才的培育，感謝成大與市府共同辦理勞工領袖大學，持續新增如ESG永續發展等國際化、全球化課程，讓勞工朋友在優質的師資及學習環境中跨域學習、吸收新知，終身學習提升個人工作職能，共同為台南市打拼；並恭喜152位學員取得結訓證書，穿著學士服與學士帽，參加屬於自己的畢業典禮。

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基說，勞工領袖大學自2011年開辦迄今已培育3767名學員，首創初階班、進階班、高階班的階梯式學習系統課程，不僅獲外縣市參訪觀摩，更深獲在職勞工好評，9成以上學員訓後回饋有助於工作職能提升，而結訓學員擴散學習效益，帶領所屬的工會、企業共同強化專業職能及服務品質，也成為勞工局2023年參與勞動部勞動力發展署TTQS(人才發展品質管理系統)評核再次榮獲「金牌」肯定的最佳證明。

成大推廣教育中心主任辛致煒表示，成大長期與市府合作辦理勞工領袖大學，當全球各地都在搶人才之際，台南已超前部署主動培育人才、留住人才，透過「勞工領袖大學」初、進、高階、菁英班的階梯式學習系統，讓勞工朋友們能由淺入深的瞭解職場上所需知識，透過成功大學優質講師將成大特色課程帶入「勞工領袖大學」，讓勞工朋友能持續學習、不斷獲得最新的國際、產業、學術及社會等發展趨勢，創造人才價值，辛致煒主任也鼓勵學員畢業後能終生學習，勞工局及成大會作為勞工朋友提升職能的堅強後盾，一生成功。

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為彰顯人才培育與永續發展的重要性，2023年續辦勞工領袖大學卓越校友遴選，共有19位學員申請，由吳佩于、李俊平、吳秋儀、林伶禪、周春長、胡尚禮、陳祺芝、鄭玉娟、龔秀賢等9位結訓學員獲獎，並由王鑫基局長於結訓典禮上表揚，其傑出事蹟不僅將學習成效擴散到職場，更以個人與組織發展共好、還要更好的理念，帶動所屬單位參獎，例如TTQS評核、國家人才發展獎、績優工會表揚等，或以回饋社會精神參與勞工局做工行善團協助房屋修繕、彩妝義剪公益活動、擔任志工協助勞工局辦理多項活動等，提升個人及組織成長，實屬難得，王鑫基亦鼓勵高階班結訓學員扮演職場達人，明年完成菁英班參加卓越校友遴選。

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工領袖大學結訓典禮，由勞工局長王鑫基、主任秘書陳美顏、成功大學推廣教育中心主任辛致煒頒發結訓證書、心得分享獎及最佳服務獎，152名結訓學員，其中有20名學員共花了8個月的時間，一氣呵成完成初、進、高階174小時課程，其中陳美華學員更排除萬難全勤參與，這樣的學習精神相當難得、令人敬佩；另有4名65歲以上高齡學員參加，充分展現「活到老、學到老」的終身學習精神。學員沈秀貝分享她從中正大學企管碩士畢業後任職於國泰人壽擔任客服經理，為提升工作職能參加勞工領袖大學持續學習，課程內容安排多元且與社會、國際趨勢連結，她感謝勞工局和成功大學，讓她可以在頂尖大學進修、成長、收穫良多；沈秀貝課堂表現優異同時也獲得心得分享獎及最佳服務獎。另由勞工領袖大學結訓學員所成立的台南市勞工領袖協進會，為感念成功大學的培育，每年皆會透過結訓典禮捐贈清寒獎學金予成功大學在校生，林文一理事長期許學生未來學成後能貢獻所長回饋社會，形成善的正向循環。

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