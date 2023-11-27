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【廣編】勞動部辦金展獎　表揚促進身心障礙者就業績優單位

▲▼勞動部,金展獎,身心障礙者,就業,企業。（圖／勞動部勞動力發展署提供）

▲勞動部常務次長陳明仁（左4）頒發獎金予進用身心障礙者績優單位。

圖、文／勞動部勞動力發展署提供

為鼓勵公、私立單位進用身心障礙員工，勞動部今（27）日於台北喜來登 大飯店舉行「第二十一屆金展獎」頒獎典禮，由勞動部常務次長陳明仁出席頒獎，肯定獲獎單位致力協助身心障礙者就業，善用職務再設計減輕工作負擔，勉勵各行各業效法獲獎單位成功作法，共創友善就業環境。 

陳明仁表示，近年有愈來愈多的企業重視永續發展與社會責任，今年7月哈佛商業評論研究調查特別指出「身心障礙員工是企業競爭優勢」，依創新公司的經驗，接納身心障礙員工可為公司引進獨特技能、增進員工的協作與心理安全感、強化對顧客的價值主張及提升公司在人才與投資者心目中的聲譽等。在國內也有同樣的發現，如今年獲獎單位來自科技業、製造業和服務業等，顯示各行各業都可以善用身心障礙人力。獲獎企業表示，願意打開雙臂給予障礙者工作機會，透過適當 的合理調整及職場支持，障礙者也可充分展現職場價值。

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各項身心障礙者就業促進業務的推動，多由中央與地方政府共同合作，勞 動部特別表揚本年辦理促進身心障礙者就業業務表現績優的縣市，感謝縣市團 隊用心提供各項職業重建服務。陳明仁強調，本次的獲獎單位都是促進身心障 礙者就業相關單位的楷模與典範，感謝所有獲獎單位的努力，期許這些優良事 蹟及作法能發揮擴散效應，也鼓勵各事業單位善用中央及地方政府的就業服務 及補助資源，多加僱用身心障礙者，共創友善融合的職場環境。勞動部將持續分享本次獲獎單位之績優事蹟，更多獲獎單位相關介紹，請 至勞動部勞動力發展署網站「金展獎」專區查詢（網址:https://gov.tw/5KF）。
 

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