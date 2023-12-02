李正皓南下力挺徐富癸　屏南服務正老牌像「燒冷冰」料多實在

記者陳弘修／綜合報導

2024大選準備進入倒數40天，各地立委選情也開始白熱化。為了力挺屏東縣第二選區（屏南）候選人徐富癸，平時在電視節目上評論時政的李正皓也特別南下助講，徐富癸也感謝李正皓特別為他加油打氣，讓他更有信心贏來勝選。

在助講推薦徐富癸的場合上，看到屏東鄉親熱情歡迎，李正皓表示，他這次帶了三個任務來，第一、賴清德是最好且唯一的選擇；第二，立委支持徐富癸，對手今年30歲沒什麼成就，唯一的成就就是「投胎」，出身貪污的政三代跟20年來一直在為屏東服務的老將，選擇已經非常明顯了，支持民進黨提名的徐富癸！第三、呼籲大家一起來搶救王義川大兵 ，讓民進黨國會過半。

李正皓並大力抨擊，蘇孟淳只做對一件事，那就是投胎投對了，「哩賀，我爸蘇震清」，其他沒有了，相較徐富癸20年的政治資歷，選擇顯而易見，與其選一個政三代，不如選從基層自己爬起來的徐富癸。

為了進地主之誼，徐富癸也特地帶李正皓去吃潮州正老牌燒冷冰，李正皓形容，燒冷冰很像徐富癸個性，外冷內熱、料又多又實在，滿滿的都是料，今天一到屏東就特別期待來吃這道點心，徐富癸平時看起來很冷靜，但對屏南又很熱情地服務二十年，為屏南服務「正」老牌。

徐富癸與李正皓隨後也前往潮州圓環附近掃街拜票，徐富癸化身地陪，沿途帶著李正皓享用在地美食，許多店家認出李正皓驚喜地說「本人從電視裡跑出來了」，不少人開心合照，徐、李兩人也沿路呼籲鄉親把政黨票投給民進黨，搶救李正皓的好朋友王義川，讓民進黨國會過半。