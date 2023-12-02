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「2023花生季」虎尾農會狂歡慶百週年　推動農業再升級

▲虎尾鎮農會創會100週年，擴大舉辦花生節活動，現場千人參與熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮農會創會100週年，擴大舉辦花生節活動，現場千人參與熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮農會2015年推廣花生股東會，讓民眾體驗田間拔花生，並加入DIY花生麻糬手作、花生循環利用DIY等活動，落實「從產地到餐桌」的農業政策。適逢今年度創會100週年，總幹事蔡武吉率團隊擴大舉辦的「千人」花生節活動，活動內容包含花生迷宮探險、尋找花生彩蛋、產銷履歷花生麻糬DIY等熱鬧滾滾。

▲虎尾鎮農會創會100週年，擴大舉辦花生節活動，現場千人參與熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾作為花生重要產地之一，再加上農會持續辦理的歷年活動均受到民眾廣大迴響，活動短短三天便湧入800多人報名，總幹事蔡武吉經營理念以推動「食安教育」為首要方針，再加上立法院在2022年4月19日三讀通過《食農教育法》，其一輔導農民擴大具有安全履歷的「黃金落花生」從30公頃提升至200公頃，運用集團產區集中管理安全用藥及合理化肥料作業模式，藉由生產把關民眾的食物安全，才能進入加工程序，保障農民保價收購的收益。

▲虎尾鎮農會創會100週年，擴大舉辦花生節活動，現場千人參與熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣以農立國，雖然台灣農業在經濟中的重要性已不如以往，但現代農業肩負糧食安全、生態環境、推廣教育、文化特色及國土保育等多元角色，其中「推廣教育」更是目前政府積極推動的一塊，很多國人只知道餐桌上的佳餚，卻不知道其是怎麼種植、管理、採收、加工。

虎尾鎮農會指出，虎尾作為台灣花生重要產地之一，肩負農業教育之使命，以「從教室到農田」的標語，讓下一代能從課堂的知識擷取與實務操作並進；其三，讓農業體驗與生活融合，共同推廣屬於農業的輕旅行，發展好農的地域獨特性。

▲虎尾鎮農會創會100週年，擴大舉辦花生節活動，現場千人參與熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮農會創會100週年，擴大舉辦花生節活動，現場千人參與熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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