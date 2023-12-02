兒子卡到陰！母「手插喉驅魔30分鐘」害命　一家和樂生活照曝

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林虎尾鎮1日凌晨發生一起詭異命案！陳姓一家人用徒手伸進喉嚨的方式，替大兒子驅魔抓「魔鬼」，導致大兒子因此窒息喪命。警方獲報到場後，將陳男的57歲李姓媽媽、57歲爸爸及28歲弟弟帶回調查，而檢方複訊後向法院聲請羈押獲准，而一家人出遊生活照也曝光。

▲雲林29歲男(紅圈)遭一家「驅魔」死亡，一家生活照曝光。（圖／民眾提供）

警方1日接獲天主教若瑟醫院通報，一名陳姓男子到院前已無心跳，經急救無效死因不明，隨即派員前往了解偵辦。經到場了解後發現，死者為29歲陳男，家屬指稱陳男日前於深夜返家後，陸續出現行為異常舉動，並連續多日不吃不喝，其中一度送醫，也未見改善 ，陳男之父母跟弟弟誤認是卡到陰，於是想藉由驅魔方式，趨附在陳男身上的壞東西。

▲警方手指的位置為死者跪著的地方。（圖／蔡佩旻翻攝）

一家人認為挖光淘光陳男口中的口水，就可以讓陳男回復正常，於是3人強押陳男至自家三樓神明廳，以驅魔為由，由母控制頭部，並將手伸進陳男的嘴巴，其父控制陳男的背部及手部，其弟控制雙腳，過程中造成陳男死亡。

據了解，爸爸向警方供稱，兒子「卡到拍咪呀」要驅魔，而警方在現場進行採證時，媽媽全程雙手合十跪在神明廳前，嘴裡還不斷念念有詞，疑似在懺悔。

而一家人出遊的生活照也曝光，可看到媽媽、陳男面對鏡頭笑得相當開心，不過弟弟似乎沒有理會鏡頭，一個人低頭看手機，一家人曾經和樂出遊，卻因為太過激烈的宗教儀式奪命，令人不勝唏噓。

▲媽媽徒手掏喉嚨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

3人經偵訊後，涉嫌傷害致死罪，並有串證可能性，及羈押必要性，檢方1日晚間向雲林地方法院聲請羈押獲准。至於本件確切死因仍待解剖確認。虎尾警分局呼籲民眾，若有相關身體不適等狀況，因尋求醫療體系管道協助治療，切莫迷信坊間偏方延誤就醫，甚衍生意外而徒生傷悲。