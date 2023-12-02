恐怖驅魔命案！「挖喉致死確有可能」　高大成：一家恐陷集體妄想　

▲雲林驅魔命案，29歲陳男遭父母與弟弟伸手挖喉「驅魔」窒息死亡，法醫高大成表示，確實陳家可能陷入集體妄想症。（合成圖／記者蔡佩旻翻攝、ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

雲林虎尾驅魔命案，一名29歲陳男被父母、弟弟誤認是「卡到陰」，由媽媽主持驅魔儀式，徒手伸進陳男嘴中「驅趕壞東西」，認為挖光陳男口水就能恢復正常，結果導致陳男窒息死亡。知名法醫高大成指出，陳男恐是食道內迷走神經被刺激，導致休克，至於陳家當時恐怕已陷入「集體妄想症」。

高大成表示，類似案件不是第一次發生，包含日月明功案也是如此，以宗教名義對被害人做出「驅魔行為」，實際上卻像是怪力亂神。以家庭而言，家中有人信了某教，開始會說服其他人，若認為「有鬼」，會開始執著，陷入死胡同。

▲陳男遭挖喉「驅魔」慘死，警方到場時，媽媽雙手合十跪在神明廳前，嘴裡還念念有詞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



此外，以科學角度來說，精神疾病有少部分案例會遺傳，父母親若有，兒女也可能會有。或是一家人陷入集體妄想症，集體接受錯誤訊息，慢慢把錯的變成對的，產生奇怪幻想，直到事情變嚴重，才會醒悟。

高大成說，若依照母親供述，「徒手深入陳男嘴中30分鐘後，導致窒息死亡」，是有可能的。因為一開始可能沒有進入喉嚨深部，加上手不是完全圓形的物體，不會把嘴巴全部堵死，若嘴巴被硬塞進圓形物體卡死，約5分鐘就休克死亡。

因此，高大成推估，陳男有可能是食道內迷走神經被刺激，半昏迷後無法反抗，導致休克，窒息死亡。

▲雲林29歲男(紅圈)遭一家「驅魔」死亡，一家生活照曝光。（圖／民眾提供）



警方調查，陳姓一家人是單純的農家家庭，爸爸為送貨司機、媽媽為家管，弟弟在養豬場工作，陳男則在冷凍工廠上班，但陳男近期行為反常，就醫未果後，便被帶去參加廟會，事後被認為是「卡到陰」。

昨日凌晨，陳男又出現異常舉動，且也已多日不吃不喝，便被爸媽、弟弟帶到自家神明廳進行驅魔儀式，並由爸爸、弟弟壓制其雙手雙腳後，由媽媽徒手伸進喉嚨內「抓鬼」，沒想到卻釀成悲劇。