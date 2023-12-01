不放棄任何一個學生！5名特殊生參賽　西螺安定國小舞蹈奪冠

▲「不放棄任何一個學生！」西螺安定國小參加雲林112學年度全縣學生舞蹈比賽奪榮獲第一名特優晉級全國賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林112學年度全縣學生舞蹈比賽結果出爐，西螺安定國小參加《兒童舞蹈組》國小團體甲組低年級特優第一名，取得參加2024年全國學生舞蹈比賽決賽之代表權。因招生人數成長，今年全校2年級學生共33人，首次以甲組規模參賽，更難得的是其中五名學童為特殊生，校方表示，我們不放棄任何一個學生！

安定國小持續發展低年級舞蹈，參賽學生為「全校二年級」學童，因小校規模所以歷年參賽人數以不足30人之賽制乙組參加，在招生人數成長下，今年2年級生突破30人其中包含5名特殊生，校方以「不放棄任何一個學生」的精神，首次升報甲組參賽，除邀請專業舞蹈教師週訓一次，其餘利用早自習與體育課加緊練習。

▲安定國小家長會準備麥當勞兒童餐慰勞參賽學童，校長黃錫培與家長會程文聰一同發送給孩子們。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

榮獲第一名特優的好消息傳回後，全校師生與家長無不歡欣鼓舞，其中一名特殊生家長程媽媽感動表示，孩子在練習過程中整體上進步很多，尤其融入團體情況比以前好太多，跟大家一起練習跳舞不僅增加自信心，回到家更自主練習，上場時雖然有一點小失誤，但她竟然馬上修正動作，沒有原地發呆，我們看在眼裡是欣慰又感動，加上全部的孩子表現都很好，第一名真的實至名歸。

安定國小校長黃錫培表示，安定國小已連續五年參加雲林縣學生舞蹈比賽榮獲《兒童舞蹈組》第一名並晉級全國賽均獲得優等佳績，今年由咚咚舞蹈社程子菁老師及二甲鍾嘉芬老師、二乙陳文宜老師指導《我的血球軍團》獲獎晉級，除感謝家長會程文聰顧問常年協助學校載送舞蹈比賽各項道具，也謝謝歷年安定國小家長會挹注強大的人力及經費資源，讓孩子們得以在全國各地展演廳展現美學素養及自信力。

▲「不放棄任何一個學生！」西螺安定國小參加雲林112學年度全縣學生舞蹈比賽奪榮獲第一名特優晉級全國賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）