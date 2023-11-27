防範一氧化碳中毒　南消關嶺分隊加強露營區宣導

▲台南市消防局第一大隊關嶺消防分隊，向業者及民眾宣導相關防範一氧化碳中毒正確觀念，以及保持室內通風環境方法，以遠離隱形殺手可能帶來的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊關嶺消防分隊，27日前往轄區露營區進行一氧化碳宣導及訪視，向業者及民眾宣導相關防範一氧化碳中毒正確觀念，以及保持室內通風環境方法，以遠離隱形殺手可能帶來的傷害。

消防局指出，日前發生一名媽媽帶著一對雙胞胎女兒，前往新竹縣尖石鄉秀巒部落露營，但因入夜後山上天氣太冷，母親將焚火台搬入帳篷內取暖，沒想到母女三人在帳篷內一氧化碳中毒，造成母死2女兒傷的憾事。

消防局第一救災救護大隊大隊長陳博文表示，一氧化碳中毒並非侷限於室內環境，天冷在帳篷內使用炭火取暖，殊不知帳篷本身就是營造一個通風不良的環境，進而導致一氧化碳中毒死傷憾事發生，在此提醒大家「不要在帳篷裡面燒炭取暖」，以及耗氧性取暖方式（生火、燒炭、煤油爐、氣化爐等）都不要在帳篷內使用，也盡量周圍不可擺放其他可燃物，以免發生火災。

消防局也提醒民眾，如發現有一氧化碳中毒或有不適的狀況，請先立即將門窗打開，讓空氣流通，如有身體感到不適，產生噁心、嘔吐及暈眩等症狀時，請將人員移到通風處，保持呼吸道暢通，並儘速撥打119電話求助，將會有執勤員在電話線上指導如何急救處置，以免錯過黃金救援時間。