1600秒全國最長！2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀...首推秒殺VIP套票

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林劍湖山世界跨年煙火為唯一將煙火架設在摩天輪主體施放，2023跨2024年再度重磅推出「雙跨年」煙火三部曲，精彩活動連續3天施放高空花火秀，30日施放沙灘花火秀及雲火INFERNO火舞團「焰光盛舞」，12月31日摩天輪跨年煙火「2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀-愛遊世界」總長度超過1600秒，全台最長煙火秀璀璨登場。

▲雲林劍湖山世界2024跨年煙火模擬曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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劍湖山世界董事長尤義賢表示，年底29日起連續3天於「幸福廣場」觀賞高空煙火；12月30日將由雲林在地「雲火INFERNO火舞團」之「焰光盛舞」揭開序幕，以及在水樂園進行300秒的沙灘花火秀；12月31日重頭戲全台唯一的摩天輪炫渦煙火、「400架無人機」璀璨燈光展演與長達1000公尺的環場電光花火盛宴，將共同打造888秒的高科技共演。

劍湖山摩天輪跨年煙火秀邁入第17屆，迎接2024劍湖山世界跨年晚會在12/31晚上8點20分，跨年主持人將由蔡昌憲、DJ童童擔任，由采子、163 braces、Miusa、KIRE、徐暐翔、Yappy、李晉瑋、榕幫、翊庭、亨利SB以及今年最夯的人氣女團未來少女－紫月光陸續於晚會中閃亮登場。

▲雲林劍湖山世界2023跨2024年再度重磅推出「雙跨年」煙火三部曲，精彩活動連續3天施放高空花火秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國內跨年晚會中唯一的摩天輪炫渦煙火，將說一段最浪漫的故事，用總長888秒的時間「愛遊世界」帶領大家從2023到2024的跨年時刻一起環遊世界，煙火及無人機都有經過角度試算，就是為了呈現最美的效果，這次更突破以往，首度導入國際大型運動賽事才能看到的「愛心字幕煙火」以及浪漫破表「彩虹橋煙火」，打破單一主體的限制，以幾何概念讓跨年煙火的層次更加豐富，更加璀璨。

劍湖山世界12/31跨年從早high到晚，園內遊樂設施由白天開放至晚間10點，要讓大家在2023年的最後一天狂嗨14個小時，其中也特別準備「欣賞煙火祕境專區」，首推「雙人專屬VIP套票」，將於11月30日中午12：00在「劍湖山FancyGo網路商城」60組限時限量獨賣，套票內容包含許多專屬服務與體驗之外，更可享有在最佳觀賞地點看煙火的VIP體驗。

▲劍湖山世界2023以旺兔耀飛摩天輪為主題搭配無人機施放13分14秒煙火，用入1.2萬遊客齊聚嗨爆。（圖／記者蔡佩旻攝）

