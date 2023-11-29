重現建國二村風貌 　虎尾鎮新舊城區縫合計畫二期開工

▲雲林縣政府接續推動二村計畫「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」，整合一、二村更豐富的歷史文化場域及風貌，今日由張麗善縣長主持祈福及動土典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾建國一村改造成功後，雲林縣政府接續推動二村計畫「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」，整合一、二村更豐富的歷史文化場域及風貌，今（29）日由張麗善縣長主持祈福及動土典禮，斥資7000餘萬，明年八月將完成此兼具眷村環境教育與食農遊憩體驗之新觀光亮點。

縣長張麗善表示，縣府在建國二村推動之工程計畫，以保留既有次生林樣態、強化基地綠色基盤為出發點，透過整體環境清疏與眷村空間之間的步道串聯，令使用者進一步走入眷村生活場域，規劃有圖書館、菜市場、水塔景點、活動中心林蔭大廳及生態森林等等，朝向「食農」、「環境教育」、「歷史遺構」及「眷村文化」四大主題發展，營造獨特的眷村環境教育與食農遊憩體驗之場域，讓遊客漫步也打卡。

▲縣府在建國二村推動之工程計畫，以保留既有次生林樣態、強化基地綠色基盤為出發點，透過整體環境清疏與眷村空間之間的步道串聯，令使用者進一步走入眷村生活場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，雲林縣積極打造亮點推動觀光旅遊產業，透過虎尾建國一、二村的改造，串連已開發的雲東、雲西觀光軸線，將可提升本縣整體觀光量能；雲林是個宗教大縣，每年有大量香客前來，將香客變遊客、遊客變常客是我們推動觀光的目標，更希望觀光人潮帶動地方產業的發展，繁榮地方經濟。

城鄉處長林長造表示，「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」係國土管理署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助計畫，包含工程案及設計競賽等二項目，總經費共7150萬元，透過環境清疏重現眷村風貌，整頓眷舍間的開放綠地，並建置未來園區逛遊系統，導入軟性活動使用，再現歷史文化場景，建構新時代的後眷村記憶空間。

▲雲林縣積極打造亮點推動觀光旅遊產業，透過虎尾建國一、二村的改造，串連已開發的雲東、雲西觀光軸線，將可提升本縣整體觀光量能；雲林是個宗教大縣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



林長造說明，此計畫主要工項包含眷舍周邊環境清疏、戰備遺構整頓、既有植栽修剪、全區排水系統優化、綠地整合、空間步道串連及自導式解說系統建置等。另設計競賽部分包含既有水塔、活動中心、菜市場以及曹宅，這些建物座落於眷村之核心區內，有著居民生活的殘跡，規劃團隊未採用歷史建築修復的手法，也不全然恢復它的功能，而是選擇結構安全無虞的構築空間，以藝術的手法植入，讓歲月的痕跡浮現，濃濃的眷村人文場景應運而生，喚起人們的眷村記憶。

▲建國二村計畫斥資7150萬元，透過環境清疏重現眷村風貌，整頓眷舍及綠地再現歷史文化場景，建構新時代的後眷村記憶空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）