快訊／台78線深夜嚴重車禍！小貨車追撞聯結車　駕駛受困無呼吸心跳

▲台78土庫段29日深夜22時許發生嚴重追撞車禍，小發財車頭嚴重變形，駕駛受困失去呼吸心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台78快速道路雲林土庫段29日深夜22時許發生一起離奇追撞事故。一輛載運鋼筋營業半聯結車行進途中遭一輛疑似機車行的小發財車追撞，導致後保險桿變形。小發財車駕駛則受困車內，被救出時已失去呼吸心跳。消防人員破壞車門後，緊急將駕駛送醫。至於詳細肇事原因，有待警方進一步釐清。

深夜22時22分，台78線往西16.7公里處發生2輛車追撞事故。雲林縣消防局獲報後，派出破壞器材車等救災人員前往救援。約22時48分，消防救出年約40歲的男駕駛，但男子脫困時已無呼吸心跳，被救護車送往北港媽祖醫院搶救。

半聯結車司機與同事同行，2人各自駕駛1輛半聯結車，在工作結束後一同返回台中，不料他準備下園長交流道加油時，突然在外車道遭撞擊。

半聯結車駕駛回憶，由於滿載運鋼筋，遭撞時僅發出些微異音，並沒有特別撞擊感，一度還以為是單純爆胎，直到後方同事用無線電呼叫提醒，他停靠路肩後下車查看，才知道是被追撞。

由於小發財車疑似未煞車，停車後2車距離約100公尺，因此半聯結車司機緊急通報119前來救援。

▲車頭嚴重擠壓變形，留下大灘血漬觸目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

小發財車後方車斗載運3輛機車，但車身均未貼有機車行字樣，根據車牌推測，疑似為彰化縣車籍。土庫消防分隊分隊長林子超說明，到達現場發現患者發生交通事故，受困車內，使用油壓破壞器材強制破壞車門後協助其脫困，男性患者年齡目測30-40歲，被救出時無生命徵象，送往北港媽祖醫院急救。

▲小發財車後方載運三輛機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小發財車男性駕駛失去呼吸心跳送醫搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲半聯結車遭追撞，造成後方保險桿變形插入輪胎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）