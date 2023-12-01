「拒絕臭氣薰天」憂心空污及廢水　雲林元長村民抗議興建電宰廠

▲雲林元長鄉村民抗議電宰廠興建。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長鄉龍岩村一處15餘公頃土地，傳出將要蓋建電宰廠，近日進駐挖土機疑似在整地，因恐電宰廠設立造成空氣污染及污水排放問題，影響居民住宅環境，臨近該建地的西莊村、龍岩村民，今天（1日）特別聚集抗議。

現場聚集20多位村民高喊「拒絕臭氣熏天」、「拒絕環境污染」、「還我乾淨空氣」，元長鄉民代表會副主席徐銘欽指出，該土地鄰近村落，約有2000名住戶，據了解，最初土地屬於北港萬有紙廠廠房之一，許多廢棄物皆運至此處置放，希望妥善處理開發前的土方，而未來開發後的電宰場空氣、廢水排放等設施設備，也有必要到地方召開說明會，達成共識再進行。

▲元長鄉民代表會副主席徐銘欽認為，應先與地方達成共識再行興建。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府表示，該案是土地開發人以個人名義，向中央申請非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫，目前由農業部審查中；農業處表示，由於開發範圍很大，依規定開發面積超過1公頃以上即須做環境影響評估，並於地方召開說明會，縣府會按程序要求業者履行。

▲最初土地屬於北港萬有紙廠廠房之一，許多廢棄物皆運至此處置放，希望妥善處理開發前的土方。（圖／記者蔡佩旻攝）