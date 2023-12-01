入冬濕冷衣服好難乾！專家教「速乾2撇步」搭除濕機快速乾衣



▲入冬濕冷天氣接連報到，不少人開始出動除濕機幫忙晾乾衣物。（示意圖／翻攝自Shutterstock）

圖文／CTWANT

入冬濕冷天氣接連報到，不少人開始出動除濕機幫忙晾乾衣物，不過該如何使用才能事半功倍呢？對此，無毒生活教母譚敦慈分享「速乾2撇步」，建議使用除濕機前可將衣物2次脫水，更能有效縮短晾乾時間。

冬季衣服厚重加上天氣陰雨綿綿，衣服曬不乾導致細菌滋生、散發異味，令不少人困擾不已，譚敦慈表示，若想縮短衣物風乾時間，可利用洗衣機進行「2次脫水」，但再度脫水前，別忘了先將衣物拿出來抖開，如此一來脫水效果會更好。

另外，譚敦慈指出，若民眾使用除濕機乾衣時，可在浴室、衣帽間等室內小空間進行，除濕前記得關閉門窗，若是在廁所則要蓋上馬桶蓋，且除濕機最好擺在中間位置，多管齊下才能加速衣物的乾燥時間。

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不過家電達人「486先生」也提醒，移動除濕機前，建議先將水箱儲水倒掉，否則濕氣進入機體容易損壞，且用於乾燥衣物時不能遮蔽進、出風口，以免機體散熱不良引發危險，並務必挑選檢驗合格標章之除濕機。

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