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考上國營請吃熱炒！女友卻當場爆哭　只因他沒「幫剝蝦」

幫另一半剝蝦，被認為是一個甜蜜貼心的舉動，但一名男網友卻因此跟女友鬧不愉快。（示意圖／pixabay）

▲幫另一半剝蝦，被認為是一個甜蜜貼心的舉動，但一名男網友卻因此跟女友鬧不愉快。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多情侶都會貼心地幫另一半剝蝦，不過一名男網友日前卻因「剝蝦」跟女友鬧不愉快。他抱怨自己先前與女友一起吃飯，慶祝考上國營企業，他主動幫女友夾了2隻蝦，女友卻一直不去吃，最後他把蝦子吃光了，女友竟當場哭了出來，事後詢問女友原因後，讓他當場超傻眼。

該名男網友在Dcard以「幫女友撥（剝）蝦，比考國營事業還難」為題發文，表示自己是應屆畢業生，今年剛考上國營企業，於是邀了女友及幾位朋友一起吃熱炒慶祝，用餐過程中上了一盤「岩盤烤蝦」，他主動幫女友夾了2隻蝦放在盤子上，女友卻一直都沒吃，他疑惑詢問女友是否身體不適，但女友完全不回應，於是最後他便把蝦子吃光，結果女友當場委屈地哭了出來，表示原PO很不貼心都沒幫她剝蝦，在原PO追問下，女友才說「因為她今天剛做指甲，不太能剝蝦…」。

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這個回答讓原PO當場傻眼，感嘆這是自己的國營歡慶會，女友卻因為剝蝦哭了起來，最後還直接坐計程車離開，原PO直言「我可沒想順著她鬧，有什麼毛病，做指甲不太能剝蝦可以說啊，我又不是不願意，當我會通靈？我怎麼會知道！？太難啦！」

貼文一出，網友紛紛留言表示「熱炒店奉勸大家點鳳梨蝦球就好了，剝蝦真的很煩」、「公主病」、「其實是很小的事，好好說就可以的呀，感覺兩個人脾氣都很硬，這樣相處起來會很累唷」。

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