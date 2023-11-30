撞球館妹子超衰！小蠻腰遭重擊+再補一球K頭　網傻眼：到底招惹誰

▲撞球管理的排球妹慘遭重擊2次。（圖／翻攝爆料1公社）

圖文／CTWANT

許多人喜歡打撞球，撞球館內也會有幫忙排列球的「排球妹」。不料，在一名網友PO出的監視器畫面中，撞球館裡的排球妹竟遭到客人狂K2次，讓她跪地哀號，結果竟是意外導致，讓不少網友直呼她超衰，簡直就是「倒楣鬼」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示「排個球剩半條命」，並附上一段影片。只見影片中在一個撞球館，不少客人正在打撞球，這時穿著白衣的排球妹整理求到一半，竟被後方的男子擊球時，球飛出去打到腰部，讓她瞬間跪地扶腰不起。

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▲排球妹遭擊中後腰，痛得以左手扶住後腰。（圖／翻攝爆料1公社）

事情還沒完，才剛排好球的客人用球桿用力開球，白色的母球直接往排球妹的後腦勺上K去，這時她一次受雙重重擊，原先扶腰的她改摀頭部，一旁的男子也向前關心。

▲痛得蹲地的排球妹，再次慘遭白色母球（紅圈處）K頭。（圖／翻攝爆料1公社）

影片一出，排球妹的悲慘遭遇，讓網友全傻眼，「有夠衰」、「就夠慘了還補一擊」、「沒想到排一個球差點腦震盪」、「命中兩枚！一枚中腰讓她敗腎、一枚中頭讓她變蠢」、「笑死什麼運氣」、「她招誰惹誰了」、「兩個配合好的嗎？哈哈哈」、「衰爆????????我看好多次唷～哈哈哈哈」、「是傳說中的地獄倒楣鬼！」「妨礙母球行徑軌跡，不專業」。

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