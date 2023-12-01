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蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！老闆接單了…結局曝光

板橋區一家串燒店收到來自蘭嶼的外送訂單。（示意圖／Pixabay）

▲板橋區一家串燒店收到來自蘭嶼的外送訂單。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現在為了節省時間的人都會選擇叫外送。新北市一家串燒店日前就接到一份訂單，並自稱是「來自蘭嶼的達悟族」，表示若真的有外送，下次會穿丁字褲到店裡捧場，結果老闆真的接單外送，還喊話客人要實現諾言，意外引起討論。

板橋「串癮燒烤」11月28日在臉書粉專PO出一張照片，只見外送備註上註明「哈嘍老闆，你所有的文字介紹我都看完了，真的非常幽默」，更說自己是來自蘭嶼的達悟族，喊話「剛打完魚好想吃甜不辣」，表示「如果有吃到，我下次會穿丁字褲去找你」。

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串燒店老闆看了直接接單外送，並PO文表示，「來自蘭嶼達悟族的陳先生，你的甜不辣我已經送過去了，希望你能夠說話算話，穿著丁字褲過來找我，我一定讓你甜不辣吃到飽」。

▲▼ 。（圖／）

▲老闆直接接單。（圖／翻攝自臉書）

後來老闆還霸氣加碼，承諾貼文破500讚或是陳先生穿丁字褲到店裡，他就送出100串甜不辣，若2項都達成就送出200串；「只要姓陳的且戶籍在蘭嶼的出示證件，通通過來跟我領一串甜不辣，我來幫陳先生犒賞蘭嶼陳姓族人們」。

該篇貼文已經破8.5萬讚，讓老闆不禁抱怨平時發商品照都沒人看，結果「睡前發篇幹文，一睡醒就變這樣了」。但是他也說送甜不辣他一定說到做到，決定即日起至2024年1月1日止，每天送出30串甜不辣；並向對方喊話「蘭嶼達悟族的陳先生給我出來喔，大家都在等丁字褲，你不要想躲！」

最後，老闆解釋對方的朋友已經跟他聯絡，下單的其實是「丁字褲客人」的女友，而他的男友確實是達悟族沒錯，而老闆也非常真誠地邀請2位道店裡用餐，並拍照留念，「當然也希望陳小姐的男友願意穿達悟族的服裝那是最好，畢竟大家最期待的也是這個吧」。

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