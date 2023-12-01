快訊／高雄必比登「貳哥食堂」出包　鞠躬致歉：對得起職業道德

▲必比登名店「貳哥食堂」因儲放調味料過期遭開罰，店家鞠躬致歉。（圖／翻攝自店家臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局近日啟動網紅熱門餐廳稽查專案，抓到必比登名店「貳哥食堂」儲放過期食品，依法對業者開罰6萬元。店家對此po出鞠躬照片致歉，強調是調味料逾期，而非食品逾期，且無使用於所有販售餐點裡，「主廚絕對對得起自己的職業道德」。

為保障消費者飲食衛生安全，高雄市衛生局於今年9月至11月啟動媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案，稽查16家餐飲業者及抽驗31件食品。其中8家業者食品良好衛生規範(GHP)準則不符規定，經限期改正後複查合格。

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其中一家業者「貳哥食堂」，才剛在今年榮獲《米其林指南》必比登推介，不過被衛生局查到，因貯存逾期食品，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項暨第44條規定裁處新臺幣6萬元。

▲米其林必比登推介店家-貳哥食堂。（圖／高雄市觀光局提供）

「逾期食品是調味料！」業者對此說明，並非食品逾期，逾期調味料已於稽查當日，在衛生局協同下已經直接銷毀。在10月份，衛生局複檢稽查，餐廳已符合所有規範，檢查合格。

業者表示，逾期的調味料為試新菜時所使用，此項餐點口味不如預期，爾後並未販售，導致調味料無使用，放置角落未注意而逾期。

業者強調，在所有販售餐點裡，絕無使用此逾期調味料，這一點，主廚絕對對得起自己的職業道德。目前已強化倉儲管理部分，並向消費者致上十二萬分歉意，未來還是會繼續堅持對料理的熱忱，來為大家服務。

此次稽查中，衛生局也發現，同是必比登名店的「廖記米糕」，店內所使用的辣椒醬被檢出苯甲酸1.762g/kg超標(正常標準:1.0 g/kg以下)。衛生局已移請供應商轄管衛生局依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條規定處辦。

▼熱門餐飲店稽查結果。（圖／衛生局提供）