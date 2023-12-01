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陸疫情趨勢變了！羅一鈞揭最新監測「黴漿菌下降」流感成主流

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸發生多重呼吸道疾病疫情，又以兒童黴漿菌最受關注，甚至引起國內民眾恐慌。不過根據疾病管制署最新疫情監測，陸疫情趨勢已經出現變化！疾管署發言人羅一鈞今（1）日表示，中國大陸黴漿菌疫情已下降趨勢，近期改以流感病毒為主；這也顯示在近期機場自願篩檢，目前從中港澳入境且有呼吸道症狀者，最多檢出為流感占比達6成，尚未檢測到黴漿菌。

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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羅一鈞指出，國內呼吸道疫情在9月底達到高峰之後，過去7周整體呈現下降趨勢，近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以流感病毒（32%）為多，其次為腺病毒（26%）、副流感病毒（14%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等；另根據醫學中心資料，黴漿菌占呼吸道病原比例僅不到1%，屬於低度流行，並沒有像中國大陸激增趨勢。

▲▼國內呼吸道傳染病趨勢。（圖／疾管署提供）

▲國內呼吸道傳染病趨勢。（圖／疾管署提供）

為加強監測中國呼吸道疾病疫情，疾管署從11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施，針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客提供免費採檢，檢驗21種病毒、細菌。

羅一鈞公布，首4日總計採檢38人，有27人檢驗結果出爐，其中21人被檢驗出病毒，以流感病毒占比逾6成最高，其它含有新冠、腺病毒、鼻病毒等，尚未檢測到黴漿菌。

羅一鈞說，依據目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降，這也和機場檢驗情況相符，將持續密切監測其疫情發展。

▲▼林口長庚醫院教授級主治醫師黃玉成。（圖／記者洪巧藍攝）

▲林口長庚醫院教授級主治醫師黃玉成。（圖／記者洪巧藍攝）

有關外界關心國內黴漿菌肺炎流行現況，林口長庚兒童感染科教授、兒童感染症醫學會理事長黃玉成說明，肺炎黴漿菌為呼吸道感染及肺炎常見的致病菌，較常見於年輕人及5歲以上兒童，台灣一年四季皆有案例，尤好發於春夏之交及初秋。

黃玉成說，一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，感染後多數人可自行痊癒，常見的症狀有喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周甚至數月的咳嗽，約有10%的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。

雖美國疾病管制與預防中心資料顯示，黴漿菌肺炎可能每3至7年會有一波較大的流行，惟國內監測近期佔比偏低，屬低度流行，請民眾不用擔憂焦慮。

▲▼肺炎黴漿菌說明。（圖／疾管署提供）

▲▼肺炎黴漿菌說明。（圖／疾管署提供）

▲▼黴漿菌說明。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，針對外界擔憂相關藥品不足，食藥署已說明在黴漿菌肺炎藥物方面，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分之學名藥12月將大量產；成人用藥品目前庫存亦充足，無短缺疑慮。

黃玉成進一步指出，目前呼吸道感染仍以流感為多，且流感流行高峰即將來臨，幼童為流感高風險族群，盡快接種疫苗獲得保護力才是最有效的預防方法。同時也提醒如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，降低併發重症風險。

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