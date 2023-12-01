為了「寵物貓治療費」吵架　男暴怒出拳活活打死結婚30多年妻

▲男為了貓咪治療費打死妻子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州84歲男子巴頓(Barton Seltmann)向警方報案，有歹徒闖入家中打死85歲妻子瑪格麗特(Margaret Seltmann)，然而警方趕到現場，巴頓手上、臉上還有衣服上都有血跡，調查發現他竟然是為了寵物貓的醫療費，失控打死妻子。

警方上月28日下午2時30分左右接到巴頓報案，說有歹徒闖入他位於下波特格羅夫鎮(Lower Pottsgrove Township)家中，而妻子遭到歹徒毆打後似乎已經死亡。

FIGHT OVER CAT VET BILL LEADS TO MURDER



84 year old Barton Seltmann was charged for the First-Degree Murder of his wife, Margaret Seltmann, in Lower Pottsgrove yesterday



Police say Margaret and Barton Seltmann were arguing about money for veterinary care of their cat when the… pic.twitter.com/ip7P4Nl4DK — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) November 30, 2023

警趕到現場後，在廚房地板上找到已經死亡的瑪格麗特，發現頭部有受到鈍器攻擊的跡象，而巴頓手上、臉上和衣服上全部都是血，便對他進行調查。巴頓坦承，他當天為了貓的醫療費和妻子吵了起來，妻子後來拿起了一把刀，威脅要殺死他。

巴頓向警方表示，他拿起椅子推向妻子，妻子被推倒後，頭部撞到地上昏迷，他則多次出拳毆打對方，還用蠟燭台敲打對方頭部。警方在死者屍體下找到一把小刀和來自蠟燭台的玻璃碎片。

巴頓被控犯下一級與三級謀殺罪，並且羈押在監獄中不得保釋。地方檢察官表示，2人所養的貓目前已交由親戚幫忙照顧，沒有對外透露造成2人爭吵的醫療費金額是多少。

親戚表示，巴頓近來常常有點記憶喪失，讓瑪格麗特擔心他可能罹患癡呆症，2人已經結婚30幾年，看起來十分幸福。