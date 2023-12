為了「寵物貓治療費」吵架　男暴怒出拳活活打死結婚30多年妻

▲男為了貓咪治療費打死妻子。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國賓州84歲男子巴頓(Barton Seltmann)向警方報案,有歹徒闖入家中打死85歲妻子瑪格麗特(Margaret Seltmann),然而警方趕到現場,巴頓手上、臉上還有衣服上都有血跡,調查發現他竟然是為了寵物貓的醫療費,失控打死妻子。

警方上月28日下午2時30分左右接到巴頓報案,說有歹徒闖入他位於下波特格羅夫鎮(Lower Pottsgrove Township)家中,而妻子遭到歹徒毆打後似乎已經死亡。

FIGHT OVER CAT VET BILL LEADS TO MURDER



84 year old Barton Seltmann was charged for the First-Degree Murder of his wife, Margaret Seltmann, in Lower Pottsgrove yesterday



Police say Margaret and Barton Seltmann were arguing about money for veterinary care of their cat when the… pic.twitter.com/ip7P4Nl4DK