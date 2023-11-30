　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民　設保護區或遷回北部

▲▼加薩。（圖／CFP）

▲據悉，以軍將結束在加薩北部的行動，並將軍事重點遷至南部。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

多名美國官員透露，有鑑於情報顯示哈瑪斯高層已逃往加薩南部，因此以色列預計將把接下來的軍事重點南移，而拜登政府正與以色列討論，在「臨時停火協議」結束後，以色列國防軍（IDF）該如何保護逃往加薩南部的數千名平民。

一位美國高官告訴CNN，美以的討論焦點聚焦於將戰爭開始時逃往南方的平民遷往北方。雖然加薩北部有40%至50%的建築已在這場戰鬥和空襲中被摧毀，但以色列明確表示，IDF將結束在當地的軍事行動。

據一位美國官員指出，由於情報顯示哈瑪斯領導層已逃往加薩南部，因此以色列預計將把接下來的軍事重點放在加薩南部，但該官員並未說明相關情報來自美國或以色列。

▲▼加薩。（圖／CFP）

▲北加薩目前有40至50%的建築已被摧毀，但有美國官員認為，以軍應在攻擊南加薩前將平民遷回北部。（圖／CFP）

截至目前為止，IDF多次警告流離失所的巴勒斯坦人不要從南部返北，因此獨立研究分析認為，將平民遷回北加薩將是一項重大的人道主義挑戰，而這也是美國迫切希望看到人道主義援助湧入加薩北部的原因。多名美國官員也強調，以色列有必要在南部建立起明確的平民保護區域。

多位官員也告訴CNN，拜登本人與其政府都曾在私下裡告訴以色列，美國不希望看到IDF恢復戰爭早期那種導致大量傷亡和廣泛破壞的空襲，並考慮「更謹慎、更精準」地打擊目標，但目前媒體並不清楚以色列是否會同意美方的提議。

多名以色列消息人士也指出，以色列官員本周在多哈討論「臨時停火協議」時，曾明確表示即使釋放所有人質也不足以促成永久停火。而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也曾說過，以色列會在停火結束後繼續作戰，以根除哈瑪斯再次攻以的能力。

與此同時，美國國務卿布林肯也致力於延長目前以哈之間的「人道主義暫停」，希望釋放更多人質，並允許更多援助進入加薩。目前拜登政府正持續與以色列官員進行協商，但媒體還不確定相關協議是否能被達成。

ET快訊
你有領到嗎？去年薪資中位數出爐　新竹市最會賺
快訊／高雄槍響「1男子中彈」！
高雄發錢「最高10000」　5千人還沒領
不買快速通關玩東京迪士尼！過來人「推最頂玩法」：一次滿足
潘瑋柏海島婚　「王力宏白襯衫獻唱」畫面曝光
「綠帽癖」男愛看太太跟人親熱　謝震武傻眼
結婚14年未生子！寇乃馨揭「不願懷孕」原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民　設保護區或遷回北部

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

南韓一家5口同天詭死！驗屍揭人妻狠殺幼女　老公弒母後輕生

韓「逃兵藝人」劉承俊回國有望？　大法院最終判決：應給入境簽證

太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞　超強電磁防烏無人機

因應中國呼吸道疫情爆發　印尼政府加強監測

偷看妹被抓包！　他遭同居女友「針頭插眼」崩潰送醫　

日本火葬場「轉賣骨灰」！4年賺900萬　市民一面倒支持原因曝

有洋蔥！父80歲大壽只想吃壽司郎　兒子一問竟是「這原因」

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民　設保護區或遷回北部

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

南韓一家5口同天詭死！驗屍揭人妻狠殺幼女　老公弒母後輕生

韓「逃兵藝人」劉承俊回國有望？　大法院最終判決：應給入境簽證

太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞　超強電磁防烏無人機

因應中國呼吸道疫情爆發　印尼政府加強監測

偷看妹被抓包！　他遭同居女友「針頭插眼」崩潰送醫　

日本火葬場「轉賣骨灰」！4年賺900萬　市民一面倒支持原因曝

有洋蔥！父80歲大壽只想吃壽司郎　兒子一問竟是「這原因」

國小弟健檢「2種GG問題」最常見！泌尿醫：不處理恐癌變

你有嗎？去年薪資中位數51.8萬元　新竹市最會賺

快訊／高雄驚傳槍響「1男子中彈」！疑討債遭開槍　警方追查中

斥資6千萬！嘉義市湖內里活動中心啟用　市長黃敏惠偕母親出席

全新成人短影音平台FANTASI火辣上線　創作者最高可享0抽成

馬嘉伶宣布從AKB48畢業！　親發文道別「在最閃耀的時刻離開」

她列「台灣飯店5大痛點」爆共鳴　網見1設備嘆：寧願自己帶

朱丹「白紙上簽名」積蓄一夕全空！　遭親密好友騙光：還欠了很多

超速40公里扣牌半年！北市舉發數「狂增4.8倍」　973件已執行

全國最高耶誕樹點燈　2023山谷燈光節梨山谷關齊亮

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

國際熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

人妻半夜醒來見一幕崩潰：模範老公是花花公子

緬甸軍隊發動猛烈攻勢　欲奪回關鍵城鎮

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

店員藏冰櫃逃過屠殺　差10秒被活逮

烏克蘭為何不願和談？高官曝內幕

即／美前國務卿季辛吉逝世　享嵩壽100歲

女突然脫陌生男褲子　「機艙內咬咬」乘客嗨爆

魚鷹機日本首例死　被封寡婦製造機

2024年全球5場關鍵選舉　將決定世界秩序

全球旅遊「搜尋台灣」爆增2786%奪冠

即／以色列、哈瑪斯同意停火協議再延1天

太空都看到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞

更多熱門

相關新聞

太空都看到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞

太空都看到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞

烏克蘭《國防快報》28日指出，在烏克蘭大量使用無人機襲擊俄羅斯佔領的土地後，俄羅斯便開始佈下電子戰（EW），試圖以強大的電磁干擾烏克蘭無人機，而這些干擾波強大到合成孔徑雷達（SAR）衛星拍攝的衛星圖中也能清晰看到。

偷看妹子！　他遭女友「針頭插眼」

偷看妹子！　他遭女友「針頭插眼」

Google與加拿大協議年付23億買新聞

Google與加拿大協議年付23億買新聞

耶路撒冷爆槍擊！2男掃射公車站致2死8傷

耶路撒冷爆槍擊！2男掃射公車站致2死8傷

美喬治華盛頓號將駐防日本　確保區域安全

美喬治華盛頓號將駐防日本　確保區域安全

關鍵字：

軍武國際軍武以色列巴勒斯坦哈瑪斯美國北美要聞臨時停火協議

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

《超偶》張龍捐肝救父！

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

每天稱讚貓值得被愛　5個月表情變了

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面