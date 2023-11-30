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民調：美國民眾強烈支持軍援台灣、烏克蘭和以色列

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲台灣持續低調接受美援武器，今年5月，一批FIM-92肩射式刺針飛彈順利抵台。（圖／軍聞社提供）

文／中央社

美國國會就總統拜登所提、用於武裝烏克蘭、以色列和台灣的1060億美元（約新台幣3兆4268億元）特別撥款展開協商之際，一項民調顯示，美國民眾強烈支持武裝這3個安全夥伴。

美國「國防新聞週刊」（Defense News）報導，雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）今天公布於10月27日至11月5日間對2506位美國成人進行的年度「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）。

雷根總統基金會政策主任霍芙（Rachel Hoff）說：「儘管有點像媒體的論述，或像觀看美國國會就援助烏克蘭而展開的辯論，對烏克蘭的支持沒有降低。事實上，對烏克蘭的支持穩定、有力而且持續。」

結果顯示，支持和反對美國軍援烏克蘭的受訪比例分別為59%、30%。

但如果提問先傳達出承諾支持盟友對抗侵略的「雷根主義（Reagan Doctrine）」理念時，則有高達67%受訪者支持武裝烏克蘭。

雷根總統基金會作出結論說：「在此一脈絡下，設想對烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，比沒有在此一脈絡下得到更高支持度，不管就整體或就不同政黨而言。」

舉例來說，調查發現，支持和反對向台灣提供軍事設備的受訪者比例分別為56%、28%。但如果提問以「在和烏克蘭相同的情況下」作為前提，先以一行說明文字提到「美國歷史上向來提供安全協助，幫助盟邦和友邦自衛，只要它們願意為抵抗對國家的侵略而戰」，那麼支持武裝台灣的比例就躍升至65%。

這項調查只針對在雷根主義脈絡下武裝以色列提問，結果支持和反對美國提供軍援的比例分別為71%、23%。

▼民調指出，在和烏克蘭相同的情況下，有65％美國民眾支持武裝台灣。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

▲▼國軍、陸軍、國防部、台灣軍隊。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

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